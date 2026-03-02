Xplore Mexique : explorer la péninsule du Yucatán en toute sérénité

Ces derniers jours, le Mexique a été marqué dans certains médias par des épisodes de violence liés à des opérations de sécurité ciblées contre des cartels et à des troubles dans plusieurs régions intérieures du pays. Ceux-ci ont eu des répercussions sensibles sur des zones comme l’État de Jalisco, avec des perturbations de trafic et des appels à limiter les déplacements pour les populations locales et voyageurs dans ces zones spécifiques.



Cependant, la situation dans la péninsule du Yucatán demeure stable et totalement fluide, sans incidents majeurs ni blocages routiers signalés dans ses zones touristiques. C’est un fait confirmé par des acteurs du secteur : aucun événement perturbant la vie touristique de Quintana Roo, Yucatán ou Campeche n’a été recensé dans les destinations couvertes par les services touristiques locaux.



Sur le plan des conseils officiels, bien que le gouvernement des États-Unis place le Mexique à un niveau général de vigilance accru à cause de la violence criminelle dans certaines régions, l’État du Yucatán est classé au niveau 1 — “exercez des précautions normales” — tout comme Campeche, indiquant une situation relativement sûre pour les voyageurs.



Ce contraste illustre bien la réalité géographique du pays : vaste et diversifié, certaines zones demandent plus de prudence, tandis que la péninsule du Yucatán reste une région touristique sûre, comparable en tranquillité à bien des destinations internationales.