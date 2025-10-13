TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement


Une nouvelle façon de voyager voit le jour avec Xplore Mexique, une agence spécialisée dans l’organisation de séjours immersifs et voyage sur mesure à travers les plus belles régions du Mexique.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

© xploremexique
Fondée par une équipe de passionnés du Mexique et du voyage, Xplore Mexique s’adresse aux voyageurs en quête d’authenticité, de nature et de rencontres humaines.

Loin des circuits touristiques classiques, l’agence propose des itinéraires conçus autour de l’exploration culturelle, de l’écotourisme et du respect des traditions locales.

Un tourisme responsable et engagé

Xplore Mexique place l’éthique et le respect de l’environnement au cœur de ses valeurs. Chaque circuit est pensé en collaboration avec des guides locaux, des artisans, des communautés autochtones et des acteurs engagés dans la préservation du patrimoine naturel et culturel mexicain.

« Notre objectif est de faire découvrir le Mexique autrement : plus humain, plus profond, plus vrai. Nous voulons offrir des expériences de voyage qui ont du sens, aussi bien pour le voyageur que pour les habitants », explique Romain Barber, co-fondateur de l’agence.
© xploremexique
Une offre sur mesure et des destinations uniques

Que vous soyez attiré par les ruines mayas, les cenotes secrets du Yucatan, les marchés traditionnels du Chiapas ou les plages paradisiaques des Caraïbes, Xplore Mexique conçoit des séjours adaptés à chaque profil de voyageur : familles, couples, backpackers, groupes d’amis ou voyageurs solo.

L’agence propose :
● Des circuits culturels et historiques
● Des séjours axés sur la nature et l’aventure
● Des immersions dans des communautés indigènes
● Des expériences culinaires et artisanales
● Des hébergements éco-responsables
© Pexels - Frank Rojas / © Pexels - Ali Alcantara
Pourquoi confier vos clients à Xplore Mexique ?

© Pexels - Maria Regina Diaz
La force d’Xplore Mexique est d’être d’avoir un pied en Europe et un autre au Mexique, cela permet :

Ligne directe non surtaxée : Un numéro français pour vous répondre par téléphone sur une ligne non surtaxée et en français.
Réactivité : Réactifs, nous vous envoyons un devis personnalisé, en marque blanche en 48h.
Paiement sécurisé : Possibilité de paiement sécurisé sur un compte en Europe, par virement, CB ou lien sécurisé. Rapide, simple et efficace.
Disponible sur vos horaires : Grâce à nos Xplorers en Europe, nous sommes à votre écoute pendant vos horaires.
Meilleurs prix garantis : Nos relations et nos accords avec nos fournisseurs nous permettent de vous garantir le meilleur tarif.
Service de conciergerie : Sur place nos Xplorers répondent à toutes vos questions et assistent les voyageurs.

Une présence locale pour un accompagnement personnalisé

Basée à la fois en Europe et au Mexique, Xplore accompagne les voyageurs dès leur arrivée et tout au long de leur séjour, avec une assistance en français, en espagnol et en anglais. Un atout précieux pour voyager sereinement.
© xploremexique
Contacts

Xplore Mexique : une nouvelle façon de découvrir le Mexique autrement
Découvrez toutes les offres, conseils de voyage et inspirations ici

Contacter Benjamin, David et Aicha
benjamin@xplore-voyages.com,
david@xplore-voyages.com,
aicha@xplore-voyages.com
06 25 89 28 44 / 04 13 41 93 53

https://mexique.xplore-voyages.com/

