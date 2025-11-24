De la Chine futuriste à l’Égypte éternelle : inspirations de voyage et Black Friday exclusif

Un pays métamorphosé, des opportunités inédites pour 2025/2026

De retour d’un voyage de repérage en Chine effectué du 6 au 20 juin 2025, je partage ici un aperçu d’un pays en pleine transformation. Cinq ans après ma dernière visite, j’ai découvert une Chine plus moderne, plus dynamique et plus ambitieuse que jamais. De nouvelles infrastructures, des villes futuristes, un tourisme intérieur florissant : un terreau idéal pour imaginer de nouveaux circuits groupes et FIT.

Un accès simplifié depuis la France

Le voyage s’est déroulé via Shanghai Airlines / China Eastern, sur la ligne régulière Marseille – Shanghai, opérée les mardis, vendredis et dimanches.

Le vol, très confortable, se poursuit ensuite vers Casablanca, offrant des connexions intéressantes avec le Maghreb.

À noter : ces vols affichent 90 % de passagers chinois, un indicateur très clair d’un marché touristique interne en pleine santé et d’un retour massif des voyageurs asiatiques.

La Chine de 2026 : un spectaculaire bond en avant Cinq ans après ma précédente visite, le changement est saisissant.

Voici ce qui m’a le plus marqué :



Un niveau de vie en forte ascension



Le parc automobile est flambant neuf, dominé par les marques électriques chinoises comme BYD. Les villes regorgent d’infrastructures modernes et impeccables.



Des métropoles futuristes



Shanghai, Suzhou ou encore Chongqing (40 millions d’habitants) affichent une architecture hors norme.

À Chongqing, le métro traverse littéralement les immeubles : un symbole de l’ingéniosité chinoise.



Une hôtellerie qui change de gamme



Les hôtels 3* d’hier sont devenus de véritables 5*. Partout, on trouve des boutiques-hôtels design, modernes, à prix compétitifs.



Un tourisme intérieur qui ne faiblit pas



Durant le Covid, les Chinois ont continué à voyager massivement dans leur propre pays, donnant un souffle considérable au secteur.



Des lignes TGV toujours plus nombreuses



Elles permettent aujourd’hui d’imaginer des itinéraires plus fluides, plus rapides et surtout parfaitement adaptés aux groupes.



Coup de cœur : la croisière sur le Yangtsé J’ai navigué sur le Golden III, entre Yichang et Chongqing : un itinéraire que nous opérons déjà pour plus de 1 000 passagers par an.

Une expérience sereine, authentique, idéale pour les groupes seniors, culturels ou axés nature.

Nouvelles productions spéciales au départ de Marseille En cohérence avec les nouvelles rotations aériennes, nous lançons pour 2025/2026 des programmes repensés, mêlant culture, nature, croisière et mégapoles futuristes.



Chine du Sud : modernité & paysages – 15 jours / 12 nuits

2N Shanghai – 1N Suzhou – ✈️Chongqing – 2N – 🚄 Zhangjiajie – 2N – 🚄 Guilin – 1N – Yangshuo – 1N – 🚄 Hong Kong ou Canton – 1N – 🚢 Macao – 1N



Un circuit pour voyageurs en quête de contrastes : silhouettes futuristes des grandes villes, montagnes karstiques, forêts de verre, modernité 5G omniprésente.



Chine authentique : sur les traces de l’histoire – 16 jours / 13 nuits

3N Pékin – 🚌 Dadong (2N) – Wutaishan (1N) – Pingyao (1N) – 🚄 Xi’an (2N) – ✈️ Guilin (1N) – Croisière Yangshuo (1N) – ✈️ Shanghai (1N) – Suzhou (1N)



Un itinéraire pensé pour les passionnés d’histoire, de traditions, de spiritualité et de vieilles villes parfaitement préservées.

La Chine, un monde d’opportunités Croisières, circuits classiques, city-breaks, itinéraires thématiques ou grands voyages combinant nature et modernité : la Chine s’adapte à toutes les clientèles.

Nous sommes à votre écoute pour construire vos projets sur mesure pour 2025/2026.

OFFRE SPÉCIALE BLACK FRIDAY – CROISIÈRE EN ÉGYPTE Une promotion exceptionnelle sur la Dahabeya Sekhmet 4*



Dates : 13/12/25 – 03/01/26 – 10/01/26

Prix : 990 € TTC – Vol inclus, au départ de Paris

(au lieu de 1390 € le 13/12 et 1490 € le 3 et le 10/01)



Programme détaillé sur demande



Ce prix comprend :

• Vol Paris CDG – Louxor A/R

• Taxes (250 € + 100 €)

• Accueil, assistance, transferts

• Croisière 8J/7N sur le Nil à bord de la Dahabeya Sekhmet 4*

• Pension complète

• Boissons soft à volonté

• Visites incluses avec guide égyptologue + entrées



Non compris :

• Assurances

• Frais de visas & pourboires obligatoires :

- Porteurs + chauffeurs : 50 €

- Personnel du bateau : 35 €

- Guide égyptologue : 35 €

→ Total : 120 €

• Supplément cabine individuelle : +200 €



Excursions en option :

• Abou Simbel par la route : 120 €

• Temple d’Esna : 25 €

• Villages nubiens : 45 €



Offre soumise à conditions et selon disponibilités – Prix par personne.



