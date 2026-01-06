Addis-Abeba : Ethiopian Airlines lance un vol depuis Lyon via Genève à l’été 2026

Les passagers lyonnais auront ainsi accès, en correspondance, à un vaste réseau couvrant l’Afrique, mais aussi le Moyen-Orient, l’Asie et d’autres destinations internationales opérées par la compagnie.



Ethiopian souligne que la France est un " marché clé " sur lequel elle est présente au départ de Marseille et Paris.



La nouvelle desserte s’inscrit dans le plan « Vision 2035 », qui vise à faire du groupe l’un des 20 principaux acteurs mondiaux, en s’appuyant sur une flotte jeune, des hubs africains (Lomé, Lilongwe, Lusaka, Kinshasa) et une politique d’expansion continue de son réseau.