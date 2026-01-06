Addis-Abeba : Ethiopian Airlines lance un vol depuis Lyon via Genève à l’été 2026 - Depositphotos.com Auteur rarrarorro
Ethiopian Airlines a annoncé ouvrir une ligne vers Lyon depuis Addis-Abeba la capitale de l'Ethiopie via Genève à l’été 2026.
Les vols seront opérés dès le 2 juillet 2026, en Airbus A350-900.
Le vol ET738 quittera Addis-Abeba à 00h10 pour une arrivée à Genève à 06h30, puis repartira à 07h30 pour atterrir à Lyon à 08h15, tandis que le vol retour ET739 décollera de Lyon à 19h20 pour Genève (20h05), avant un dernier tronçon GVA–ADD à 21h05 avec arrivée en Éthiopie à 04h55.
Selon la compagnie aérienne, cette ouverture doit « faciliter les échanges commerciaux, le tourisme et les liens entre les populations » en reliant davantage la région Auvergne-Rhône-Alpes aux plus de 65 destinations africaines desservies par Ethiopian via son hub d’Addis-Abeba.
Après Paris et Marseille : Ethiopian Airlines se pose à Lyon
Les passagers lyonnais auront ainsi accès, en correspondance, à un vaste réseau couvrant l’Afrique, mais aussi le Moyen-Orient, l’Asie et d’autres destinations internationales opérées par la compagnie.
Ethiopian souligne que la France est un "marché clé" sur lequel elle est présente au départ de Marseille et Paris.
La nouvelle desserte s’inscrit dans le plan « Vision 2035 », qui vise à faire du groupe l’un des 20 principaux acteurs mondiaux, en s’appuyant sur une flotte jeune, des hubs africains (Lomé, Lilongwe, Lusaka, Kinshasa) et une politique d’expansion continue de son réseau.
