Connections Réunion Groupes & MICE prépare sa tournée annuelle en métropole

Du lundi 09 au jeudi 19 mars prochain, le service Groupe et MICE de Connections Réunion, représenté par Lionel Guiance, sera présent en métropole pour une série de rencontres professionnelles.
Les objectifs sont multiples. Il s’agit d’aller à la rencontre des agences pour consolider les partenariats existants, partager les dernières tendances du marché et valoriser notre expertise terrain.
Au-delà des rencontres, cette tournée est un temps privilégié pour écouter les besoins de nos clients et renforcer leur connaissance de la destination réunionnaise.
C’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres de professionnels du Tourisme et de l’Évènementiel.
Parce que ces rendez-vous impliquent une préparation minutieuse, Lionel sera accompagné d’Éric Cousyn, le Représentant basé en métropole de Connections Réunion pour les marchés francophones, en contact permanent avec les partenaires et agences Groupes & MICE.
Nous vous invitons à contacter Lionel +262 (0)692 60 29 83, responsable.groupes@connections-reunion.com et Éric (eric@connections-reunion.com) pour organiser une rencontre en ce sens.
• PURE INTERNATIONAL MEETING & EVENTS - Pavillon Dauphine, à Paris.
Venez rencontrer Éric et Lionel le jeudi 12 mars.
Pour s’inscrire au salon et rencontrer Connections Réunion :
https://salon.pure-meetings.com/fr/international/home
Si vous êtes déjà inscrit au salon, vous pouvez signaler votre intérêt à rencontrer Connections Réunion à partir de la plateforme Pure Meetings, désormais disponible en ligne.
• Session Groupes Loisirs – FRENCH BEE et Connections Réunion
Une autre occasion vous est donnée de retrouver Lionel et Éric, en partenariat avec le Responsable Commercial du Service Groupes de French Bee.
Rendez-vous le mardi 17 mars, au 4 Rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris, pour un temps de travail en 4 temps dans les bureaux de French Bee.
Déroulé :
9h30-10h : accueil
10h-10h30 : présentation et questions-réponses French Bee
10h30-11h : présentation et questions-réponses Connections Réunion
11h-11h30 : échanges et fin de session
Pour s’inscrire et participer au temps d’échange, contactez Lionel ou Éric.
Une deuxième éruption pour 2026 !
Ce vendredi 13 février, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la deuxième fois de l’année, près d’un mois après le précédent épisode survenu en janvier. Cet événement confirme la phase de réactivation du volcan, observée depuis novembre 2025.
Ce phénomène volcanique renforce plus que jamais l’attrait touristique de La Réunion, à travers les survols en hélicoptères permettant d’observer ces paysages lunaires – et les coulées de lave le cas échéant – ainsi que l’exploration des tunnels de lave dans le Sud Sauvage, une activité rare au cœur d’un patrimoine exceptionnel. Ces activités sont proposées par Connections Réunion en collaboration avec des prestataires qualifiés, de qualité et de confiance.
Le Piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus surveillés au monde. L’OVPF (Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise) - IPGP (Institut de Physique du Globe de Paris) suit en continu son activité grâce à plus d’une centaine d’instruments répartis sur cinq réseaux – sismologie, déformations, gaz, caméras et météo – fonctionnant 24h/24 et 365 jours par an.
Ces données permettent de détecter toute évolution de l’activité volcanique en temps réel, d’alerter le Préfet, les autorités et de prévenir les éruptions imminentes.
Les précautions élémentaires d’usages sont systématiquement transmises à nos clients sur place.
Pour suivre cette éruption à distance, vous pouvez consulter les webcams Live disponibles en ligne sur le site du Comité Régional du Tourisme de La Réunion.
La Réunion – Authentique et accessible toute l’année
Chaque année, de novembre à avril, La Réunion vit au rythme des alizés chargés et des averses qui passent comme des invités imprévus. Toutefois, en ce février 2026, l’île reste épargnée par tout phénomène tropical majeur : aucun cyclone ne menace ses côtes. Les systèmes tropicaux en formation glissent et disparaissent au large, ne laissant que des pluies généreuses qui régénèrent une nature verdoyante.
Les cirques de Cilaos, Salazie et Mafate sont d’un intense vert fluorescent et les cascades de Grand Galet ou Langevin rugissent à plein volume. C’est La Réunion dans sa version la plus brute, la plus luxuriante ; une facette souvent manquée par les voyageurs en haute saison sèche.
La fréquentation plus modérée adoucie l’expérience : les sentiers de randonnée se parcourent en quasi-privatif, les tables d’hôtes à Hell-Bourg ou Saint-Paul accueillent avec sérénité et les échanges avec les habitants s’étirent naturellement autour d’un rhum arrangé. C’est le moment privilégié pour une immersion sincère dans l’âme créole.
Pour nos clients, la journée peut commencer par une matinée de visite d’une distillerie Isautier, se poursuivre par un déjeuner sur les falaises abruptes du Cap Méchant, dans le Sud Sauvage, et terminer par la découverte d’un jardin créole sous une pluie fine qui rend l’air encore plus parfumé. Le soir venu, l’heure est au carry poulet préparé chez l’habitant, au fil de conversations sincères sur la vie insulaires et les traditions multiculturelles. Ce sont ces instants qui génèrent les recommandations clients les plus durables.
La saison des pluies ne se subit pas, elle se vit différemment ; plus intime, plus verte et plus vraie. Pour les voyageurs exigeants en quête de sens, d’intensité et d’authenticité sans fréquentation de masse, février ouvre une fenêtre rare et différenciante.
Verdoyante, accueillante et toujours prête à surprendre, l’Île Intense n’attend plus qu’eux.
Prêt à programmer des séjours Groupes ou FIT sur cette période magique ?
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
Connections Réunion dans l'annuaire DestiMag
>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG
