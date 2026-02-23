Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps

Depuis plusieurs années, les équipes d’Easia Travel collaborent avec la famille de M. Lam, installé à Van Long avec son épouse Mme The et sa mère, Mme Xoa. C’est cette dernière qui accueille aujourd’hui les activités organisées autour de la maison et partage les gestes du quotidien transmis au sein de la famille. À l’origine, les voyageurs étaient reçus simplement pour un déjeuner chez l’habitant. Au fil des visites, la relation s’est renforcée et l’idée a progressivement émergé de développer un lieu plus structuré, directement sur leur terrain, sans en modifier l’esprit.



« Les déjeuners ont très bien fonctionné et ont permis à la famille de générer un revenu complémentaire stable. C’est eux qui ont souhaité aller plus loin » , explique Véronique Chappet, Chef de Produit, Vietnam. « M. Lam, qui travaillait dans la construction, a imaginé la maison avec son épouse et sa mère. Ils ont eux-mêmes cherché la structure dans une autre région avant de l’adapter et de l’améliorer. Aujourd’hui encore, ils anticipent l’avenir : des arbres ont été plantés pour remplacer, le moment venu, les piliers de la maison. Notre rôle a été d’accompagner cette évolution, pas de l’imposer. »

