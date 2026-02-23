Van Long House : à Ninh Binh, l’art de prendre le temps

Véronique Chappet et Huyen (équipe Production Easia Travel Vietnam) aux côtés de la famille : Mme Xoa, M. Lam et Mme The, devant la Van Long House. © Easia Travel
C’est précisément ce rythme qu’Easia Travel Vietnam a choisi de questionner — non pas en ajoutant une activité supplémentaire, mais en créant un lieu à part : la Van Long House, au cœur de la réserve naturelle du même nom.
Située à l’écart des zones les plus fréquentées, cette maison en bois ouverte sur les rizières a été pensée comme un lieu d’immersion, permettant d’intégrer aux itinéraires un moment plus approfondi et sincère.
Une histoire qui commence autour d’une table
Depuis plusieurs années, les équipes d’Easia Travel collaborent avec la famille de M. Lam, installé à Van Long avec son épouse Mme The et sa mère, Mme Xoa. C’est cette dernière qui accueille aujourd’hui les activités organisées autour de la maison et partage les gestes du quotidien transmis au sein de la famille. À l’origine, les voyageurs étaient reçus simplement pour un déjeuner chez l’habitant. Au fil des visites, la relation s’est renforcée et l’idée a progressivement émergé de développer un lieu plus structuré, directement sur leur terrain, sans en modifier l’esprit.
« Les déjeuners ont très bien fonctionné et ont permis à la famille de générer un revenu complémentaire stable. C’est eux qui ont souhaité aller plus loin », explique Véronique Chappet, Chef de Produit, Vietnam. « M. Lam, qui travaillait dans la construction, a imaginé la maison avec son épouse et sa mère. Ils ont eux-mêmes cherché la structure dans une autre région avant de l’adapter et de l’améliorer. Aujourd’hui encore, ils anticipent l’avenir : des arbres ont été plantés pour remplacer, le moment venu, les piliers de la maison. Notre rôle a été d’accompagner cette évolution, pas de l’imposer. »
La Van Long House, installée sur le terrain de la famille, au cœur de la réserve naturelle de Van Long. © Easia Travel
Peu à peu, l’idée de créer un lieu plus structuré a pris forme, et Easia Travel a accompagné le projet dans sa structuration et son développement. La maison appartient à la famille et l’exploitation demeure entièrement locale, conformément à la volonté initiale de co-développer une exclusivité sans se substituer aux hôtes.
« Nous ne voulions pas opérer un lieu, mais co-développer une exclusivité. Chacun garde sa place, sa responsabilité et sa voix. »
Plus qu’un lieu : un travail de fond
La Van Long House ne se limite pas à une maison installée au cœur des rizières. Elle est le résultat d’un travail mené dans la durée avec la famille, afin de créer une expérience cohérente, équilibrée et pérenne.
« Nous avons travaillé sur le rythme de l’accueil, la manière de présenter un repas, d’expliquer un geste ou de transmettre un savoir-faire », explique Véronique Chappet, Production Manager Vietnam. « Il ne s’agissait pas de simplement ajouter des activités, mais de construire quelque chose qui ait du sens, à la fois pour les hôtes et pour les voyageurs. »
Aujourd’hui, plusieurs membres de la famille participent activement au projet, ce qui permet de stabiliser les revenus et de renforcer une dynamique collective au sein du village. L’accompagnement ne s’est pas arrêté à la construction de la maison ; il s’inscrit dans une logique de long terme, attentive à l’équilibre local et à la transmission des pratiques.
Un moment suspendu au cœur des rizières
L’accès à la maison se fait par un petit chemin bordé de végétation, qui conduit à un espace ouvert sur les rizières. L’atmosphère reste simple et chaleureuse, sans mise en scène artificielle.
Selon la saison et le moment retenu dans l’itinéraire, l’escale peut s’articuler autour d’un déjeuner ou d’un dîner privé préparé par la famille, d’un apéritif en fin de journée ou encore d’ateliers liés aux gestes du quotidien. La fabrication d’un balai en paille de riz permet d’évoquer les usages agricoles locaux, la dégustation de thés aux herbes du jardin introduit aux pratiques traditionnelles, et, en été, la préparation du thé au lotus donne à voir un savoir-faire précis qui demande patience et minutie.
Chaque étape est expliquée par ceux qui la pratiquent, dans un échange direct et naturel.
« Nous voulons montrer un Vietnam plus complet, plus posé », explique Véronique Chappet, Production Manager Vietnam. « Un Vietnam où l’on prend le temps de comprendre les gestes, les traditions et le rythme rural. »
Donner plus de profondeur à une étape incontournable
À Ninh Binh, les programmes s’enchaînent souvent à un rythme soutenu. Les paysages impressionnent, les visites se succèdent, puis la route reprend. La Van Long House permet d’introduire un autre tempo, plus posé, qui transforme l’escale en véritable moment de rencontre.
L’expérience apporte une dimension plus intime au séjour : un temps privatif, une immersion familiale, un échange qui dépasse la simple découverte visuelle. Elle permet d’ajouter de la substance à l’étape, sans alourdir l’itinéraire, mais en lui donnant davantage de relief.
L’accès se fait exclusivement via Easia Travel. Vous savez donc exactement dans quel cadre s’inscrit l’expérience : un déroulé clair, une organisation maîtrisée et une qualité constante, faciles à intégrer dans vos itinéraires, sans perdre la souplesse du sur-mesure.
« Ce que nous proposons, ce n’est pas seulement un lieu, mais une rencontre encadrée avec attention », explique Véronique Chappet, Production Manager Vietnam. « Les agences peuvent l’intégrer sereinement, en sachant que l’équilibre entre immersion et organisation a été soigneusement pensé. »
Contactez notre équipe pour découvrir comment intégrer l’expérience à vos prochains programmes.
Des maisons qui racontent les territoires
Des maisons développées au cœur du parc d’Angkor à la Pak Ou House au Laos, puis à la Van Long House au Vietnam, Easia Travel fait émerger progressivement un ensemble de lieux pensés en étroite collaboration avec leurs communautés. Chaque adresse a sa propre identité, mais toutes reposent sur la même approche : travailler dans la durée, construire avec les partenaires locaux et créer des expériences qui enrichissent réellement un programme.
Ces projets ne sont pas des initiatives isolées. Ils traduisent une volonté de proposer, dans chaque destination, un temps différent, plus proche des habitants et de leurs savoir-faire. D’autres ouvertures viendront bientôt compléter cette collection, notamment dans un environnement façonné par l’eau et la vie qu’elle porte.
En pratique
La Van Long House est proposée en exclusivité par Easia Travel et peut être intégrée dès à présent dans vos programmes 2026.
Pour recevoir la fiche technique complète, les conditions d’intégration en FIT ou échanger avec nos équipes sur votre prochaine programmation Vietnam, contactez-nous.
Easia Travel est Travelife Partner au Vietnam, comme dans ses autres destinations d’Asie du Sud-Est, et la Van Long House s’intègre naturellement dans cette démarche : soutenir les communautés, préserver les savoir-faire et veiller à ce que la valeur créée reste ancrée localement.
