Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

Les cerfs-volants comme moteur d’attractivité printanière

À Berck-sur-Mer, le ciel deviendra à nouveau un terrain de jeu géant du 18 au 26 avril 2026 à l’occasion de la 39e édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants. Entre tentative de record du monde, coupe du monde acrobatique et animations familiales gratuites, la station de la Côte d’Opale lance sa saison touristique.



Rédigé par Amélia Brille le Samedi 21 Février 2026 à 11:00

Lu 128 fois