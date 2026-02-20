TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

Les cerfs-volants comme moteur d’attractivité printanière


À Berck-sur-Mer, le ciel deviendra à nouveau un terrain de jeu géant du 18 au 26 avril 2026 à l’occasion de la 39e édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants. Entre tentative de record du monde, coupe du monde acrobatique et animations familiales gratuites, la station de la Côte d’Opale lance sa saison touristique.


Rédigé par le Samedi 21 Février 2026 à 11:00

À Berck-sur-Mer, le ciel deviendra à nouveau un terrain de jeu géant du 18 au 26 avril 2026 - Depositphotos.com @Frankljunior
À Berck-sur-Mer, le ciel deviendra à nouveau un terrain de jeu géant du 18 au 26 avril 2026 - Depositphotos.com @Frankljunior
CroisiEurope
Du 18 au 26 avril 2026, Berck-sur-Mer donnera le coup d’envoi de la saison touristique sur la Côte d’Opale avec la 39e édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants (RICV).

Pendant neuf jours, plusieurs centaines de créations venues du monde entier investiront le ciel et la plage de la station balnéaire.

Chaque année, l’événement attire des centaines de milliers de visiteurs, séduits par la dimension spectaculaire et gratuite de la manifestation.

En 2025, une scénographie aérienne mettant en scène 20 baleines "volantes" avait marqué les esprits. Pour 2026, les organisateurs annoncent une nouvelle tentative : un vol simultané de trilobites géants.

Parmi eux, un modèle de 100 mètres de long pourrait s’élever au-dessus de la plage, accompagné d’autres spécimens de 48, 36 et 24 mètres, si les conditions météorologiques le permettent.

Rencontres Internationales de Cerfs-Volants : un levier pour la saison touristique pour Berck

Autres articles
Au programme : le Jardin d’Éole aux formes hypnotiques, le Village des Héros peuplé de figures emblématiques de dessins animés, des ateliers de construction pour petits et grands, sans oublier un spectacle pyrotechnique en bouquet final.

Le programme détaillé sera dévoilé dans les prochaines semaines.

Les Rencontres marquent traditionnellement le lancement de la saison à Berck-sur-Mer. Située à 2h15 de Paris, 2h de Lille et 1h de Rouen, la destination profite de l’événement pour présenter ses nouveautés et valoriser ses atouts : nature, séjours en famille, activités sportives, culture et patrimoine.

L’accès est facilité par la proximité de la gare de Rang-du-Fliers – Verton – Berck, permettant d’éviter les contraintes de circulation et de stationnement.

Côté hébergement, hôtels, campings, chambres d’hôtes et locations saisonnières affichent rapidement complet, mieux vaut anticiper pour profiter pleinement du spectacle jusqu’au coucher du soleil.

A lire aussi : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre


Lu 128 fois

Tags : berck-sur-mer, cerfs-volants
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !

Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !
Ollandini Voyages est un acteur incontournable du tourisme et le leader des vacances en Corse...
Dernière heure

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

AGENCE FRANCHISEE CLUB MED - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Partez en France

Partez en France

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Malte : année record pour le tourisme international en 2025

Malte : année record pour le tourisme international en 2025
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal lance ses offres estivales tout compris

Celestyal lance ses offres estivales tout compris
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias