Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants font à nouveau décoller Berck

À Berck-sur-Mer, le ciel deviendra à nouveau un terrain de jeu géant du 18 au 26 avril 2026 - Depositphotos.com @Frankljunior
Du 18 au 26 avril 2026, Berck-sur-Mer donnera le coup d’envoi de la saison touristique sur la Côte d’Opale avec la 39e édition des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants (RICV).
Pendant neuf jours, plusieurs centaines de créations venues du monde entier investiront le ciel et la plage de la station balnéaire.
Chaque année, l’événement attire des centaines de milliers de visiteurs, séduits par la dimension spectaculaire et gratuite de la manifestation.
En 2025, une scénographie aérienne mettant en scène 20 baleines "volantes" avait marqué les esprits. Pour 2026, les organisateurs annoncent une nouvelle tentative : un vol simultané de trilobites géants.
Parmi eux, un modèle de 100 mètres de long pourrait s’élever au-dessus de la plage, accompagné d’autres spécimens de 48, 36 et 24 mètres, si les conditions météorologiques le permettent.
Pendant neuf jours, plusieurs centaines de créations venues du monde entier investiront le ciel et la plage de la station balnéaire.
Chaque année, l’événement attire des centaines de milliers de visiteurs, séduits par la dimension spectaculaire et gratuite de la manifestation.
En 2025, une scénographie aérienne mettant en scène 20 baleines "volantes" avait marqué les esprits. Pour 2026, les organisateurs annoncent une nouvelle tentative : un vol simultané de trilobites géants.
Parmi eux, un modèle de 100 mètres de long pourrait s’élever au-dessus de la plage, accompagné d’autres spécimens de 48, 36 et 24 mètres, si les conditions météorologiques le permettent.
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants : un levier pour la saison touristique pour Berck
Autres articles
Au programme : le Jardin d’Éole aux formes hypnotiques, le Village des Héros peuplé de figures emblématiques de dessins animés, des ateliers de construction pour petits et grands, sans oublier un spectacle pyrotechnique en bouquet final.
Le programme détaillé sera dévoilé dans les prochaines semaines.
Les Rencontres marquent traditionnellement le lancement de la saison à Berck-sur-Mer. Située à 2h15 de Paris, 2h de Lille et 1h de Rouen, la destination profite de l’événement pour présenter ses nouveautés et valoriser ses atouts : nature, séjours en famille, activités sportives, culture et patrimoine.
L’accès est facilité par la proximité de la gare de Rang-du-Fliers – Verton – Berck, permettant d’éviter les contraintes de circulation et de stationnement.
Côté hébergement, hôtels, campings, chambres d’hôtes et locations saisonnières affichent rapidement complet, mieux vaut anticiper pour profiter pleinement du spectacle jusqu’au coucher du soleil.
A lire aussi : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre
Le programme détaillé sera dévoilé dans les prochaines semaines.
Les Rencontres marquent traditionnellement le lancement de la saison à Berck-sur-Mer. Située à 2h15 de Paris, 2h de Lille et 1h de Rouen, la destination profite de l’événement pour présenter ses nouveautés et valoriser ses atouts : nature, séjours en famille, activités sportives, culture et patrimoine.
L’accès est facilité par la proximité de la gare de Rang-du-Fliers – Verton – Berck, permettant d’éviter les contraintes de circulation et de stationnement.
Côté hébergement, hôtels, campings, chambres d’hôtes et locations saisonnières affichent rapidement complet, mieux vaut anticiper pour profiter pleinement du spectacle jusqu’au coucher du soleil.
A lire aussi : Dieppe, capitale mondiale du cerf-volant en septembre
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille