A Berck-sur-Mer, Côte d’Opale, le spectacle est dans les airs Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants se déroulent du 23 avril au 1er mai

La 35e édition de cet immense rassemblement de cerfs-volants promet d’être spectaculaire avec une alternance de compétitions de niveau mondial, de démonstrations poétiques et d’envols gigantesques, pour finir en beauté par une nuit pyrotechnique.

Rédigé par Bruno Courtin le Mercredi 23 Février 2022

pilotes » de cerfs-volants au monde, en individuel et par équipe, et la poésie de créatures mythiques qui prennent les airs de manière quasi magique.



Les attendue par les passionnés mais aussi par les simples curieux qui pourront vivre 9 journées d’un programme très diversifié entre démonstrations sportives et envols spectaculaires de drôles d’engins volants, animaux marins, dragons…



Le Guatemala sera à l’honneur avec ses deux colosses multicolores de 10 et 12 mètres de diamètre où les hommes deviendront des lilliputiens rêvant d’escalader le ciel.



Ces Rencontres s'achèveront par une envolée lyrique et pop-rock nocturne, autour de la parade « L'Envol », accompagnée des délégations de cerfs-volistes et un final pyrotechnique qui embrasera le ciel de Berck.

Un programme riche du samedi 23 avril au dimanche 1er mai Samedi 23 Avril

- Briefing pilotes et vol libre

- Megateam d’ouverture

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Envol des géants Guatemaltèques

- 1ère Manche de la Coupe des Champions

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Megateam de clôture



Dimanche 24 avril

- Vol libre

- Megateam d’ouverture

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Envol des géants Guatemaltèques

- 2ème manche de la Coupe des Champions

- Palmarès et remise des prix Vol des 3 premiers

- Megateam de clôture



Du 25 au 29Avril

A partir de 10 H 00 : Vol libre

- Megateam d’ouverture

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Envol des géants Guatemaltèques

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- A 18h00 : Megateam de clôture



Samedi 30 avril

- Vol libre

- Megateam d’ouverture

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Envol des géants Guatemaltèques

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Dès 21h00 : Parade “L’envol” et des cerfs-volistes sous l’oeil protecteur de deux dragons lumineux suivie du final pyrotechnique.

Dimanche 1er mai

- Vol libre

- Megateam d’ouverture

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Envol des géants Guatemaltèques

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Podium et remise des prix du Kap Contest

- Démonstrations de ballets en musique, des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes

- Megateam de clôture



