Malte : année record pour le tourisme international en 2025

Pour 2026, l’Office du Tourisme de Malte mise sur une connectivité renforcée - DepositPhotos.com/ViewApart
Malte enregistre une année historique avec 4 millions de touristes et 25,4 millions de nuitées, générant des recettes records de 3,9 milliards d’euros. Le marché français, bien qu'en léger recul volumétrique (-3,6 % avec 284 834 arrivées), progresse en valeur (+1,6 %) pour atteindre 285,5 millions d’euros. La dépense par visiteur français s'établit à 1 002 €, dépassant la moyenne globale (971 €).
Cette clientèle privilégie des séjours prolongés de 7,1 nuits en moyenne, contre 6,3 nuits pour l'ensemble des marchés.
Perspectives 2026 et connectivité aérienne
Pour 2026, l’Office du Tourisme de Malte mise sur une connectivité renforcée pour soutenir sa stratégie de montée en gamme. Air France et KM Malta Airlines maintiennent leurs fréquences depuis Paris (CDG/Orly) et Lyon.
EasyJet intensifie sa présence depuis Nice et Bâle-Mulhouse, tandis que Volotea et Ryanair reconduisent leurs lignes au départ des régions (Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes, Beauvais et Tarbes).
À lire aussi : Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema
