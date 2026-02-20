TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Malte : année record pour le tourisme international en 2025

La destination annonce une montée en gamme historique du marché français


Malte a enregistré une année touristique historique en 2025, marquée par l’accueil de 4 millions de visiteurs internationaux et des recettes records s'élevant à 3,9 milliards d’euros. Le marché français se distingue particulièrement dans ce bilan avec une progression significative en valeur et une dépense moyenne par visiteur dépassant pour la première fois le seuil des 1 000 euros.


Rédigé par le Vendredi 20 Février 2026 à 17:00

Pour 2026, l'Office du Tourisme de Malte mise sur une connectivité renforcée - DepositPhotos.com/ViewApart
Pour 2026, l’Office du Tourisme de Malte mise sur une connectivité renforcée - DepositPhotos.com/ViewApart
Malte enregistre une année historique avec 4 millions de touristes et 25,4 millions de nuitées, générant des recettes records de 3,9 milliards d’euros. Le marché français, bien qu'en léger recul volumétrique (-3,6 % avec 284 834 arrivées), progresse en valeur (+1,6 %) pour atteindre 285,5 millions d’euros. La dépense par visiteur français s'établit à 1 002 €, dépassant la moyenne globale (971 €).

Cette clientèle privilégie des séjours prolongés de 7,1 nuits en moyenne, contre 6,3 nuits pour l'ensemble des marchés.

Perspectives 2026 et connectivité aérienne

Pour 2026, l’Office du Tourisme de Malte mise sur une connectivité renforcée pour soutenir sa stratégie de montée en gamme. Air France et KM Malta Airlines maintiennent leurs fréquences depuis Paris (CDG/Orly) et Lyon.

EasyJet intensifie sa présence depuis Nice et Bâle-Mulhouse, tandis que Volotea et Ryanair reconduisent leurs lignes au départ des régions (Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes, Beauvais et Tarbes).

À lire aussi : Minor Hotels s’implante à Malte avec un premier NH Collection à Sliema

Tags : Malte
