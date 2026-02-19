Cyclisme, F1 et festivals : Montréal sort le grand jeu pour 2026

Tourisme Montréal dresse un bilan positif de l’année touristique 2025.
Malgré un début d’année marqué par un contexte économique et géopolitique incertain, la destination a accueilli 11,9 millions de visiteurs, soit une hausse de 7,3% comparativement à 2024.
Le marché canadien s’impose comme principal moteur de cette croissance, avec 8,8 millions de visiteurs, en progression de 10% sur un an.
L’ensemble des provinces affichent une hausse, particulièrement marquée dans les provinces de l’Atlantique (+17%).
Du côté du marché américain, la fréquentation recule de 5% sur l’année, une baisse atténuée après un repli ponctuel observé en juillet.
Les marchés internationaux enregistrent pour leur part une croissance globale de 2%. La France se démarque avec un nombre record de plus de 470 000 visiteurs, confirmant son importance stratégique pour la métropole.
L’année 2025 est également marquée par une évolution des comportements de réservation : le délai moyen de planification des séjours est passé d’environ 90 à 50 jours, une tendance attribuée à l’incertitude économique et géopolitique.
Une hôtellerie en progression malgré une offre en hausse
Les dépenses touristiques atteignent 5,8 milliards de dollars en 2025, un niveau comparable à celui de 2024. L’alimentation et l’hébergement, qui représentent près de 75% des dépenses, demeurent stables.
Après un début d’année plus modéré, la performance hôtelière s’est progressivement redressée, en particulier au dernier trimestre, pour atteindre un niveau comparable à 2024.
Plus de 90 journées ont affiché un taux d’occupation supérieur à 80%, soit 7% de plus qu’en 2024, et ce malgré une augmentation de l’offre. L’inventaire hôtelier a en effet progressé de 4% en 2025, avec un nombre accru de chambres disponibles.
Un signal encourageant pour les professionnels, dans un contexte où la pression sur les capacités d’accueil demeure un enjeu stratégique.
Une stratégie numérique en plein essor
Le site MTL.org a enregistré 11,8 millions de visites en 2025, soit une hausse de 14,5% par rapport à l’année précédente, reflet d’un intérêt soutenu pour la destination et de l’efficacité des campagnes de promotion.
La stratégie numérique de Tourisme Montréal, illustrée par la campagne "Libérez le fun en vous", a généré près de 50 millions de vues complètes de vidéos, confirmant le rôle clé du digital dans la conversion et la planification des séjours.
L’année 2026 s’annonce également prometteuse, portée par une série d’événements majeurs, dont les Championnats du monde sur route UCI prévus du 20 au 27 septembre, le plus grand rendez-vous sportif international organisé dans la ville depuis les Jeux olympiques de 1976.
Le Grand Prix du Canada de Formule 1 évolue, pour sa part, vers une nouvelle date en mai, tandis qu’une programmation de festivals enrichie viendra renforcer le positionnement de Montréal comme capitale nord-américaine des festivals.
