Cyclisme, F1 et festivals : Montréal sort le grand jeu pour 2026

Les dépenses touristiques atteignent 5,8 milliards de dollars en 2025, un niveau comparable à celui de 2024. L’alimentation et l’hébergement, qui représentent près de 75% des dépenses, demeurent stables.



Après un début d’année plus modéré, la performance hôtelière s’est progressivement redressée, en particulier au dernier trimestre, pour atteindre un niveau comparable à 2024.



Plus de 90 journées ont affiché un taux d’occupation supérieur à 80%, soit 7% de plus qu’en 2024, et ce malgré une augmentation de l’offre. L’inventaire hôtelier a en effet progressé de 4% en 2025, avec un nombre accru de chambres disponibles.



Un signal encourageant pour les professionnels, dans un contexte où la pression sur les capacités d’accueil demeure un enjeu stratégique.