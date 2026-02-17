Accor : des résultats 2025 supérieurs aux objectifs

Le free cash-flow récurrent atteint 632 millions d’euros, en hausse de 3%. La dette nette s’établit à 3,06 milliards d’euros, en augmentation par rapport à fin 2024, notamment en raison du retour aux actionnaires, du refinancement du capital hybride et de l’acquisition de Royal Holiday Group. Le coût moyen de la dette reste maîtrisé à 2,97% et le groupe dispose de 2,3 milliards d’euros de liquidités à fin décembre.



Dans le cadre de sa politique de retour aux actionnaires, Accor annonce un programme de rachat d’actions de 450 millions d’euros en 2026. Un dividende de 1,35 euro par action sera soumis à l’Assemblée générale du 27 mai 2026, en hausse de 7%.



Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs à moyen terme, notamment une croissance annuelle du RevPAR comprise entre 3% et 4%, une expansion du réseau de 3% à 5% par an et une progression de l’EBE courant comprise entre 9% et 12%.



Fort d’un pipeline solide et d’une dynamique soutenue dans le Luxe & Lifestyle, Accor aborde 2026 avec confiance.