Accor : des résultats 2025 supérieurs aux objectifs

Accor a bouclé l’exercice 2025 sur des résultats en hausse, supérieurs à ses objectifs.
Malgré un contexte macro-économique et géopolitique perturbé, le groupe affiche une progression de ses principaux indicateurs et annonce un nouveau programme de rachat d’actions de 450 millions d’euros en 2026.
Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, a déclaré, "Le groupe Accor affiche une nouvelle fois en 2025 des performances en croissance solide et en ligne avec ses objectifs moyen terme."
Le groupe hôtelier enregistre une hausse de 4,2% de son RevPAR sur l’ensemble de l’année, avec une accélération marquée au quatrième trimestre (+7%). Cette progression repose principalement sur l’augmentation des prix moyens, le taux d’occupation étant en légère amélioration.
La division Premium, Milieu de Gamme et Économique affiche un RevPAR en hausse de 2,7% sur l’année, tandis que la division Luxe & Lifestyle] se distingue avec une progression de 7,3%, confirmant son rôle moteur dans la performance du groupe.
Accor : 303 nouveaux hôtels ouverts en 2025
Au quatrième trimestre, l’Europe et l’Afrique du Nord retrouvent une dynamique positive après un troisième trimestre pénalisé par un effet de comparaison défavorable lié aux Jeux olympiques de Paris 2024.
La région Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique enregistre une croissance solide, portée par les hausses tarifaires, même si la Chine reste en retrait.
Les Amériques affichent la progression la plus marquée, notamment grâce au Brésil qui a bénéficié de la tenue de la COP30 à Belém, où le groupe est bien implanté.
Sur le plan du développement, Accor a ouvert 303 hôtels en 2025, représentant près de 51 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,7% sur douze mois.
À fin décembre, le groupe compte 5 836 hôtels pour 881 427 chambres, avec un pipeline supérieur à 257 000 chambres réparties dans 1 527 hôtels.
Un chiffre d’affaires en progression
Le chiffre d’affaires atteint 5,64 milliards d’euros, en hausse de 4,5% à taux de change constant. La division Premium, Milieu de Gamme et Économique progresse de 2,4%, tandis que la division Luxe & Lifestyle enregistre une croissance plus soutenue de 9,8%.
Les effets de change ont toutefois pesé négativement à hauteur de 217 millions d’euros, principalement en raison de la baisse du dollar australien, américain et canadien. L’excédent brut d’exploitation courant s’élève à 1,2 milliard d’euros, en progression de 13,3% à taux de change constant, au-delà des perspectives annoncées à l’automne.
La division Luxe & Lifestyle affiche une hausse de 20% de son EBE courant, tandis que la division Premium, Milieu de Gamme et Économique progresse de 8,1%.Le résultat net part du groupe ressort à 449 millions d’euros, contre 610 millions en 2024, une baisse qui s’explique essentiellement par l’absence des importantes plus-values de cession enregistrées l’an dernier.
En revanche, le résultat net ajusté progresse à 504 millions d’euros, contre 423 millions en 2024, soit un résultat net dilué ajusté par action en hausse de 16%, à 1,84 euro.
Accélération stratégique sur les marchés clés
Le free cash-flow récurrent atteint 632 millions d’euros, en hausse de 3%. La dette nette s’établit à 3,06 milliards d’euros, en augmentation par rapport à fin 2024, notamment en raison du retour aux actionnaires, du refinancement du capital hybride et de l’acquisition de Royal Holiday Group. Le coût moyen de la dette reste maîtrisé à 2,97% et le groupe dispose de 2,3 milliards d’euros de liquidités à fin décembre.
Dans le cadre de sa politique de retour aux actionnaires, Accor annonce un programme de rachat d’actions de 450 millions d’euros en 2026. Un dividende de 1,35 euro par action sera soumis à l’Assemblée générale du 27 mai 2026, en hausse de 7%.
Le groupe confirme par ailleurs ses objectifs à moyen terme, notamment une croissance annuelle du RevPAR comprise entre 3% et 4%, une expansion du réseau de 3% à 5% par an et une progression de l’EBE courant comprise entre 9% et 12%.
Fort d’un pipeline solide et d’une dynamique soutenue dans le Luxe & Lifestyle, Accor aborde 2026 avec confiance.
