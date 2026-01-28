TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Accor nomme Leire Leoz Directrice générale franchise

elle intégrera le Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Economie


Accor annonce la nomination, à compter du 2 février 2026, de Leire Leoz au poste de Directrice générale Franchise pour sa division Premium, Milieu de gamme et Economie.


Rédigé par le Jeudi 29 Janvier 2026

Leire Leoz nouvelle Directrice générale Franchise pour sa division Premium, Milieu de gamme et Economie d'Accor - photo Accor
Leire Leoz nouvelle Directrice générale Franchise pour sa division Premium, Milieu de gamme et Economie d'Accor - photo Accor
Aer Lingus
Leire Leoz vient d'être nommée au poste de Directrice générale Franchise pour sa division Premium, Milieu de gamme et Economie chez Accor.

Elle rendra directement compte à Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint du Groupe, et intégrera le Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Economie.

Leire Leoz rejoint Accor après avoir occupé des postes de direction au sein de grands groupes hôteliers internationaux.

Le parcours de Leire Leoz avant de rejoindre Accor

Autres articles
Avant de rejoindre le groupe français, elle était Vice-Présidente Relations avec les propriétaires et partenaires pour la région EMEA chez Marriott International, où elle dirigeait une équipe transrégionale chargée d’établir des partenariats avec les propriétaires d’hôtels franchisés et sous gestion.

Son parcours l’a également amenée à exercer des fonctions importantes chez Starwood Hotels & Resorts et InterContinental Hotels Group. Elle a débuté sa carrière en tant qu’économiste à la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne.

Originaire de Pampelune (Espagne), Leire Leoz est titulaire d’un master en finance de l’Université de Bristol (Royaume-Uni).

Lu 150 fois

Tags : accor
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Oceania Cruises célèbre le 250ème anniversaire des États-Unis

La Française des Circuits enrichit sa brochure avec 16 pages sur l’Europe

Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Delta renforce sa flotte long-courrier avec 31 nouveaux avions Airbus

Accor nomme Leire Leoz Directrice générale franchise

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Saint-Médard-en-Jalles (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Responsable commercial(e) H/F - CDI - (Secteur Sud-Rhône Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Evaneos structure une offre dédiée aux familles
Partez en France

Partez en France

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars
Production

Production

La Française des Circuits enrichit sa brochure avec 16 pages sur l’Europe

La Française des Circuits enrichit sa brochure avec 16 pages sur l’Europe
AirMaG

AirMaG

Delta renforce sa flotte long-courrier avec 31 nouveaux avions Airbus

Delta renforce sa flotte long-courrier avec 31 nouveaux avions Airbus
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
HotelMaG

Hébergement

Alfred Hotels poursuit son expansion

Alfred Hotels poursuit son expansion
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises célèbre le 250ème anniversaire des États-Unis

Oceania Cruises célèbre le 250ème anniversaire des États-Unis
TravelJobs

Emploi & Formation

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias