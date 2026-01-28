Accor nomme Leire Leoz Directrice générale franchise

Avant de rejoindre le groupe français, elle était Vice-Présidente Relations avec les propriétaires et partenaires pour la région EMEA chez Marriott International, où elle dirigeait une équipe transrégionale chargée d’établir des partenariats avec les propriétaires d’hôtels franchisés et sous gestion.



Son parcours l’a également amenée à exercer des fonctions importantes chez Starwood Hotels & Resorts et InterContinental Hotels Group. Elle a débuté sa carrière en tant qu’économiste à la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne.



Originaire de Pampelune (Espagne), Leire Leoz est titulaire d’un master en finance de l’Université de Bristol (Royaume-Uni).