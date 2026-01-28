Accor nomme Leire Leoz Directrice générale franchise

Leire Leoz nouvelle Directrice générale Franchise pour sa division Premium, Milieu de gamme et Economie d'Accor - photo Accor
Leire Leoz vient d'être nommée au poste de Directrice générale Franchise pour sa division Premium, Milieu de gamme et Economie chez Accor.
Elle rendra directement compte à Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint du Groupe, et intégrera le Comité exécutif de la division Premium, Milieu de gamme & Economie.
Leire Leoz rejoint Accor après avoir occupé des postes de direction au sein de grands groupes hôteliers internationaux.
Le parcours de Leire Leoz avant de rejoindre Accor
Avant de rejoindre le groupe français, elle était Vice-Présidente Relations avec les propriétaires et partenaires pour la région EMEA chez Marriott International, où elle dirigeait une équipe transrégionale chargée d’établir des partenariats avec les propriétaires d’hôtels franchisés et sous gestion.
Son parcours l’a également amenée à exercer des fonctions importantes chez Starwood Hotels & Resorts et InterContinental Hotels Group. Elle a débuté sa carrière en tant qu’économiste à la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne.
Originaire de Pampelune (Espagne), Leire Leoz est titulaire d’un master en finance de l’Université de Bristol (Royaume-Uni).
