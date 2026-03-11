Pourquoi les hôtels accélèrent sur la montée en gamme [ABO]

Pour autant, Accor ne néglige pas le Premium, bien au contraire. « Nos neuf marques premium comptent 540 hôtels (et 120 000 chambres dans plus de 70 pays). Elles ont 290 hôtels en cours de développement », rappelle Benoît Racle.



Il précise : « En Arabie Saoudite et au Moyen Orient, 70 % de nos clients ont moins de 35 ans. Demain, ils voyageront dans le monde entier et fréquenteront nos adresses. Ils seront demandeurs d’un luxe moins formel qu’autrefois. Il y a là une carte à jouer pour nos marques Premium ».



Et ce d’autant plus, souligne encore Benoît Racle, « dans le haut de gamme, les taux d’occupation sont de 3 à 4 points supérieurs à ceux des hôtels éco et milieu de gamme ».



Tout de même, temporise Vanguélis Panayotis, « n’oublions pas qu’en France comme en Europe, une bonne partie du chiffre d’affaires des hôtels est réalisé du lundi au vendredi grâce à la clientèle d’affaires. Tôt ou tard, l’industrie hôtelière sera confrontée à la réalité des capacités de dépenses des entreprises ».



Pourtant, selon Benoît Racle, cette mixité de clientèle (loisirs/MICE) est un atout. D’une part, « on s’attend à une croissance de 8 % des voyages d'affaires en 2026 ». D’autre part, en misant à la fois sur le Food and Beverage, le Spa et le Mice, « on attire b[un volant de clientèle plus large qui permet de faire progresser revenu par chambre mais aussi de tirer les offres vers le haut ».



La preuve que ça marche dit-il, c’est le succès du « Pullman Paris Montparnasse dont la performance est six fois supérieure à ce que donne le marché ».