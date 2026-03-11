Guerre au Moyen-Orient : le tourisme a déjà perdu plusieurs milliards

Et le dirigeant de poursuivre.



" Le WTTC salue les gouvernements qui ont travaillé sans relâche ces derniers jours pour soutenir les efforts de reprise.



Une communication claire, une forte coordination entre les secteurs public et privé, ainsi que des mesures renforçant la sécurité et la stabilité sont essentielles pour rétablir la confiance des voyageurs et soutenir la reprise du secteur. "



Malgré tout, n'oublions pas les victimes et les populations qui vivent dans la peur de cette guerre.