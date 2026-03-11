TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Guerre au Moyen-Orient : le tourisme a déjà perdu plusieurs milliards

Selon le WTTC, la guerre coûte déjà au moins 600 millions de dollars par jour


La guerre en Iran a des répercussions sur l'ensemble de la région, et même au-delà, en raison de la place grandissante des compagnies du Golfe. Les conséquences sont très importantes pour le secteur du tourisme, qui se retrouve avec des hubs aériens inutilisables et des destinations fermées. Selon une récente étude, le conflit entraînerait des pertes pour le secteur à hauteur de 600 millions de dollars par jour.


Rédigé par le Mercredi 11 Mars 2026 à 10:40

Guerre en Iran : plus de 5 milliards de pertes pour le tourisme - Depositphotos @swisshippo
Depuis une dizaine de jours, les USA et Israël ont attaqué l'Iran.

La guerre a pris une portée régionale, suite aux missiles et drones lancés par le régime des mollahs sur ses pays voisins, clouant au sol les des centaines d'appareils des compagnies comme Emirates, Etihad et d'autres acteurs de la région.

Ce conflit a donc assigné à résidence des milliers de touristes se trouvant dans les Emirats, mais aussi en Asie, faute d'indisponibilité aérienne, puisque de nombreuses destinations sont maintenant desservies exclusivement, ou en grande partie, par les transporteurs du Golfe.

Le Moyen-Orient représente 5 % des arrivées internationales mondiales et 14 % du trafic international de transit.

Les perturbations dans ces pays ont des répercussions dans le monde, puisqu'un aéroport comme Dubaï est devenu le premier hub mondial.

Selon une étude du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), le conflit coûte au moins 600 millions de dollars (517,27 millions d'euros) par jour en dépenses de visiteurs internationaux, alors que les perturbations du trafic aérien, la confiance des voyageurs et la connectivité régionale pèsent sur la demande.

Guerre en Iran : plus de 5 milliards de pertes pour le tourisme

Cette estimation repose sur les dépenses des visiteurs internationaux qui étaient espérées à hauteur de 207 milliards de dollars dans la région cette année.

Cela ne prend pas en compte l'impact sur l'Asie notamment, ni les voyageurs qui ne partiront pas à l'étranger en 2026.

Malgré tout, le Conseil mondial du tourisme reste optimiste.

A lire : Dubaï : "Il existe un contraste saisissant entre la situation et la vie qui continue" (Vidéo)

Selon lui, une fois un évènement majeur ou un conflit stoppé, la reprise est très rapide : il faut compter seulement deux mois pour que les réservations et l'industrie repartent. Nous avons pu le constater, par exemple, après le tremblement de terre au Maroc.

"Le voyage et le tourisme sont le plus résilient des secteurs.

L’impact sur les dépenses des visiteurs internationaux au Moyen-Orient est considérable et s’élève en moyenne à environ 600 millions de dollars par jour, mais l’histoire montre que le secteur peut se redresser rapidement, en particulier lorsque les gouvernements soutiennent les voyageurs, notamment par une prise en charge hôtelière ou des opérations de rapatriement," a confié Gloria Guevara, présidente-directrice générale du World Travel & Tourism Council.

Et le dirigeant de poursuivre.

"Le WTTC salue les gouvernements qui ont travaillé sans relâche ces derniers jours pour soutenir les efforts de reprise.

Une communication claire, une forte coordination entre les secteurs public et privé, ainsi que des mesures renforçant la sécurité et la stabilité sont essentielles pour rétablir la confiance des voyageurs et soutenir la reprise du secteur."

Malgré tout, n'oublions pas les victimes et les populations qui vivent dans la peur de cette guerre.

Tags : crise golfe, dubai, guerre, iran, tourisme, wttc
JULIE GEOFFROY

VVF recrute 1 500 saisonniers et lance son École des Métiers du Tourisme

Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Oceania Cruises lance sa nouvelle campagne mondiale

Explora Journeys mise sur une campagne internationale de publicité décalée

