Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Elux Groupe vise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2026. - DepositPhotos.com/ridofranz
Elux Group enregistre un chiffre d’affaires de 29,7 millions d’euros pour un effectif de 70 collaborateurs.
Cette année a notamment été marquée par l’intégration des marques françaises Eluxtravel, Eluxevent, Eluxfrance et La Route des Voyages au sein d’Elux Groupe.
Cette organisation vise notamment à mutualiser certaines fonctions, harmoniser les outils et optimiser les expertises au sein du groupe.
Une expansion engagée en Europe
Le groupe a également poursuivi son développement à l’international avec l’ouverture de deux bureaux à Milan sous la marque Eluxitaly et à Madrid avec Eluxspain.
Le lancement récent d’Eluxswiss vient compléter ce dispositif européen aux côtés d’Eluxfrance, Eluxspain et Eluxitaly sur l’activité DMC.
Technologie, réseau et objectif de croissance
Elux Groupe indique poursuivre sa transformation technologique avec l’intégration d’outils communs aux différentes marques, l’harmonisation des systèmes de production et des CRM, ainsi que le développement de solutions d’intelligence artificielle pour la qualification des leads et la gestion des opérations.
Le groupe a également engagé un programme de rénovation des agences La Route des Voyages, avec un premier chantier à Bordeaux. Plusieurs points de vente doivent évoluer vers un modèle bi-marques associant La Route des Voyages et Eluxtravel, notamment à Paris 7, Versailles, Bordeaux et Lyon.
Dans ce contexte, Elux Groupe vise un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros en 2026.
