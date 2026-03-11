Elux Groupe vise 35 M€ de chiffre d'affaires en 2026

Elux Groupe indique poursuivre saavec l’intégration d’outils communs aux différentes marques, l’harmonisation des systèmes de production et des, ainsi que le développement de solutions d’intelligence artificielle pour la qualification des leads et la gestion des opérations.Le groupe a également engagé undes agences La Route des Voyages, avec un premier chantier à Bordeaux. Plusieurs points de vente doivent évoluer vers un modèle bi-marques associant La Route des Voyages et Eluxtravel, notamment à Paris 7, Versailles, Bordeaux et Lyon.Dans ce contexte, Elux Groupe vise un chiffre d’affaires deen 2026.