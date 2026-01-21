Produit de l’Europe des années trente, Ella Maillard s’ennuie dans sa cage dorée en Suisse. Après un voyage dans le Caucase, elle n’en publie pas moins des écrits sur la jeunesse russe. Puis c’est le tour de la Chine où elle voyage en 1934 et en profite pour publier ses premiers reportages pour le Petit Parisien.



Iran, Turquie, Afghanistan, Inde où elle finit par s’installer, défilent sous ses pas et lui inspirent toutes sortes d’écrits. Puis, de retour en Europe où elle meurt en 1997, elle importe le concept de voyage culturel, spirituel, des conférences et des cours de yoga. Très active, fut aussi l’Américaine Margaret Mead qui profita de ses voyages pour exercer ses talents d’anthropologue parmi les tribus de Nouvelle Guinée et de la région.



Mise en valeur par l’inoubliable film « Out of Africa », la Danoise Karen Blixen a aussi contribué à la qualité de la littérature féminine de voyage. Eblouissants, ces récits sur l’Afrique ont failli lui faire obtenir le prix Nobel.



Quelques mots encore sur ces superbes plumes que furent la romancière américaine Edith Wharton qui, dans les années, vingt publiait des écrits sur ses voyages en France, Italie, Maroc… Voyageuse passionnée, elle profite également de ses livres pour offrir un descriptif historique, culturel, artistique des pays qu’elle traverse. Le tout avec un plume souvent drôle.



Là encore, on n’est plus très loin du guide de voyage. Enfin, que dire encore de Vita Sackville-West ? Née en 1892, elle fut poétesse, jardinière, journaliste. Femme de diplomate britannique, elle séjourne au Moyen Orient, notamment en Iran, Inde, Égypte… dont elle s’inspire pour écrire à la fois des romans et des ouvrages de vulgarisation.