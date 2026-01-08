Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Sources : Baromètre 2025 sur les publics des musées et des lieux patrimoniaux français, réalisé par Test et l’Institut Gece.

, une exposition ou un lieu patrimonial en 2024 (contre 51% en 2023) ;- 1 Français sur 5 a participé en 2024 à au moinstels que les Journées Européennes du Patrimoine, la Nuit Européenne des Musées ou la Nuit Blanche ;- 65% des visiteurs de musées ou lieux patrimoniaux estiment que(IA) peuvent être un complément intéressant aux dispositifs traditionnels (cartels, audioguides, écrans, applications, etc.) ;- l’attrait pourpayantes se confirme : 14% des visiteurs déclarent avoir visité une exposition avec un parcours immersif payant au moins une fois dans leur vie (+5 points par rapport au précédent baromètre).