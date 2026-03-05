" Dans les premiers jours, nous avons observé des prix sur le marché qui étaient du grand n'importe quoi. Après, cela répond à l'offre et la demande, car très peu d'opérateurs étaient prêts à prendre le risque d'y aller.



Maintenant, beaucoup plus de compagnies desservent Mascate, les tarifs sont plus cohérents.



i[J'ai lu que des gens ont mis sur la table 250 000 dollars pour rentrer en jet privé, alors que c'est ce que nous proposons pour un avion de 200 personnes ", nous explique Roch Artheau.



Ce conflit arrive à une période de l'année plutôt creuse. L'aérien est encore dans le programme hiver, donc en basse saison, l'activité devenant plus intense à partir d'avril et surtout mai.



En mars, il est donc encore possible de trouver du matériel disponible, alors que ces dernières années, le secteur de la location d'avions faisait face à des pénuries de disponibilité, en raison de la forte reprise du tourisme.



" Nous arrivons à trouver des appareils, mais par exemple, pour opérer le vol entre Mascate et Istanbul de mardi, l'opérateur a profité de la situation en augmentant son tarif de 70%. Ils sont devenus opportunistes.



A cela, vous avez aussi le caractère incertain qui participe à ce genre de comportement.



Nous sommes toujours dans l'attente d'une réouverture des différents espaces aériens. Nous avons identifié un aéroport pour mettre en place des vols charters dans les Émirats, à savoir celui de Fujaïrah.



Des vols opèrent de façon limitée, nous essayons de trouver une solution pour obtenir des autorisations. Le Qatar risque d'être le territoire qui restera le plus durablement fermé, en raison des problématiques de leur bouclier aérien ", conclut le patron de Luna Charter Group.



Alors que Doha puise dans ses stocks limités de missiles pour protéger son territoire, de puissantes explosions ont été entendues dans la capitale de l'Émirat ce jeudi 5 mars 2026, suite à une attaque de missiles iraniens.



Le conflit semble s'installer, dans la durée... l'aérien pourrait connaitre une année très difficile après deux années historiques.