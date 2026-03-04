TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Israël : le ministère du Tourisme chargé de coordonner les départs de touristes

"Apporter une réponse rapide et professionnelle aux touristes souhaitant quitter Israël"


Dans le cadre de l’opération "Ailes du lion", le ministère du Tourisme d'Israël a été chargé de coordonner les évacuations de touristes, notamment dès que des vols pourront être mis en place. Pour l'heure, un dispositif de transport vers le poste frontière terrestre de Taba (Egypte) est assuré.


Rédigé par le Jeudi 5 Mars 2026 à 14:47

Le ministère du Tourisme d'Israël est chargé d'établir un état des lieux actualisé des touristes actuellement présents dans le pays et souhaitant le quitter - DepositPhotos.com, magann
Le gouvernement israélien a chargé son Ministère du Tourisme "de coordonner les départs de touristes et l’hébergement des évacués", rappelle ce dernier dans un communiqué du 5 mars 2026.

Dans le contexte sécuritaire actuel et dans cadre de l’opération "Ailes du lion", destinée à répondre aux difficultés de transport aérien et de transit vers et depuis Israël, le ministère doit établir un état des lieux actualisé des touristes actuellement présents dans le pays et souhaitant le quitter.

Le directeur général du ministère du Tourisme, Michael Izhakov, est notamment chargé de fixer les critères de priorité pour l’embarquement sur les vols au départ d’Israël.

"Ces critères et principes directeurs seront fondés sur des considérations d’équité et de pertinence. Ils seront définis avec l’appui juridique du ministère des Transports et de la Sécurité routière, en coordination avec les services juridiques du cabinet du Premier ministre", précise le communiqué.

Pour rappel, dans l’attente de la mise en place des vols de départ d'Israël, le ministère du Tourisme a mis en place, depuis le début de la semaine, un dispositif de transport vers le poste frontière terrestre de Taba, en Egypte, au départ de plusieurs points du pays.

Les équipes du ministère du Tourisme "pleinement mobilisées"

Parallèlement, le ministère du Tourisme a également été chargé d’assurer l’hébergement, dans des hôtels à travers le pays, des personnes évacuées dont les habitations ont été détruites par des tirs de missiles.

À ce jour, environ 1 700 personnes ont été relogées dans une vingtaine d’hôtels, représentant près de 950 chambres.

Cette opération est menée en coordination permanente avec les hôtels et les autorités locales afin de garantir une prise en charge rapide des personnes évacuées.

"Il s’agit d’une mission nationale complexe et sensible, a déclaré Michael Izhakov.

Sous la direction du ministre Haim Katz, nous travaillons jour et nuit afin d’apporter une réponse rapide et professionnelle, tant aux touristes souhaitant quitter Israël qu’aux personnes évacuées ayant besoin d’un hébergement.

Les équipes du ministère du Tourisme se sont pleinement mobilisées et travaillent en coopération avec les ministères, les autorités locales et les acteurs du secteur touristique afin d’assurer une prise en charge humaine et professionnelle durant cette période difficile".

Le Ministère du Tourisme rappelle également aux ressortissants français actuellement sur le territoire de s'enregistrer sur la plateforme "Fil d'Ariane" du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, accessible en ligne, mais aussi de se signaler auprès des services consulaires de l’Ambassade de France en Israël.

Un numéro d’urgence a été activé pour les Français en Israël : 03 766 17 17. Le consulat général de France à Tel-Aviv, situé à la tour Sonol, reste ouvert pour les situations urgentes, de 10h à 14h en semaine et de 10h à 12h30 le vendredi.

