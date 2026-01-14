Tourisme en Israël : la France limite le repli en 2025

En 2025, les recettes issues du tourisme entrant en Israël sont estimées à 7,8 milliards de shekels, soit environ 2,1 milliards d’euros.
Ce niveau repose sur les résultats de l’enquête menée au premier semestre 2025 par les autorités israéliennes, qui évalue la dépense moyenne par séjour à 1 711 dollars américains, hors transport aérien.
Dans ce contexte globalement contraint, la France conserve une place centrale. Sur l’ensemble de l’année 2025, 176 100 touristes français ont voyagé en Israël.
Selon les données du ministère israélien du Tourisme, la France demeure ainsi le premier marché émetteur européen et le deuxième marché mondial.
Comparé à 2023, où 216 700 Français s’étaient rendus dans le pays, le recul atteint 19%. Une baisse significativement inférieure à celle observée sur l’ensemble du tourisme entrant, qui s’établit à -56% sur la même période.
Une résistance confirmée face aux autres grands marchés internationaux
La comparaison avec les autres marchés majeurs met en évidence la singularité de la France en 2025.
Les États-Unis enregistrent une diminution de 48% par rapport à 2023, le Royaume-Uni de 44%, tandis que la Russie affiche un recul de 57%.
En volume, les 176 100 touristes français représentent à eux seuls un niveau proche de celui cumulé du Royaume-Uni, avec 104 100 visiteurs, et de la Russie, avec 68 200 visiteurs.
Cette résilience se manifeste également sur la fin d’année. En décembre 2025, 17 900 touristes français ont voyagé en Israël, soit une progression de 156% par rapport à décembre 2023. Cette hausse figure parmi les plus fortes observées sur la période.
Pour Laureline Morel, directrice France et Belgique de l’Office national israélien de tourisme, « les résultats sont très parlants, notamment pour la France, qui confirme une belle résilience ».
Elle souligne que « dans un environnement où de nombreux marchés enregistrent des reculs beaucoup plus marqués, cette stabilité est particulièrement notable », ajoutant que ces données confirment « la solidité du marché français pour le tourisme entrant en Israël, dans un contexte international encore contraint ».
