TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Tourisme en Israël : la France limite le repli en 2025

L'Hexagone, un marché européen plus résilient que les autres


Alors que le tourisme international vers Israël a fortement reculé en 2025, le marché français se distingue par une baisse plus contenue et confirme son poids stratégique parmi les marchés émetteurs.


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

En 2025, 176 100 touristes français ont voyagé en Israël - DepositPhotos.com, silverjohn
En 2025, 176 100 touristes français ont voyagé en Israël - DepositPhotos.com, silverjohn
Worldia
En 2025, les recettes issues du tourisme entrant en Israël sont estimées à 7,8 milliards de shekels, soit environ 2,1 milliards d’euros.

Ce niveau repose sur les résultats de l’enquête menée au premier semestre 2025 par les autorités israéliennes, qui évalue la dépense moyenne par séjour à 1 711 dollars américains, hors transport aérien.

Dans ce contexte globalement contraint, la France conserve une place centrale. Sur l’ensemble de l’année 2025, 176 100 touristes français ont voyagé en Israël.

Selon les données du ministère israélien du Tourisme, la France demeure ainsi le premier marché émetteur européen et le deuxième marché mondial.

Comparé à 2023, où 216 700 Français s’étaient rendus dans le pays, le recul atteint 19%. Une baisse significativement inférieure à celle observée sur l’ensemble du tourisme entrant, qui s’établit à -56% sur la même période.

À lire aussi : Israël : Michael Itzhakov nommé Directeur général du ministère du Tourisme

Une résistance confirmée face aux autres grands marchés internationaux

Autres articles
La comparaison avec les autres marchés majeurs met en évidence la singularité de la France en 2025.

Les États-Unis enregistrent une diminution de 48% par rapport à 2023, le Royaume-Uni de 44%, tandis que la Russie affiche un recul de 57%.

En volume, les 176 100 touristes français représentent à eux seuls un niveau proche de celui cumulé du Royaume-Uni, avec 104 100 visiteurs, et de la Russie, avec 68 200 visiteurs.

Cette résilience se manifeste également sur la fin d’année. En décembre 2025, 17 900 touristes français ont voyagé en Israël, soit une progression de 156% par rapport à décembre 2023. Cette hausse figure parmi les plus fortes observées sur la période.

Pour Laureline Morel, directrice France et Belgique de l’Office national israélien de tourisme, « les résultats sont très parlants, notamment pour la France, qui confirme une belle résilience ».

Elle souligne que « dans un environnement où de nombreux marchés enregistrent des reculs beaucoup plus marqués, cette stabilité est particulièrement notable », ajoutant que ces données confirment « la solidité du marché français pour le tourisme entrant en Israël, dans un contexte international encore contraint ».

À lire aussi : Tourisme en Israël : l'ONIT veut booster la reprise qui semble s'amorcer

Lu 191 fois

Tags : israel
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 14 Janvier 2026 - 09:30 Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Mercredi 14 Janvier 2026 - 09:00 Coupe du Monde 2026 : New York s'affiche auprès des voyageurs français

Brand News DestiMaG

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !

Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !
Immense, iconique, inspirante… L’Amérique du Nord fait partie de ces destinations qui déclenchent...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Îles des Açores - un archipel enchanté !

Îles des Açores - un archipel enchanté !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026

Île Maurice : immersion exclusive dans les établissements Marriott avec Kuoni

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Tourisme en Israël : la France limite le repli en 2025

Ponant Explorations mise sur des partenariats culturels d’exception en 2026-2027

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
AirMaG

AirMaG

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations mise sur des partenariats culturels d’exception en 2026-2027

Ponant Explorations mise sur des partenariats culturels d’exception en 2026-2027
Distribution

Distribution

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter
Partez en France

Partez en France

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône
Production

Production

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026

L'UCPA bannit les écrans : 100 "colos déconnectées" dès février 2026
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias