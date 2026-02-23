Le Pays de Galles : l’âme celte du Royaume-Uni

Le Pays de Galles se découvre toute l’année, avec une préférence pour le printemps et l’été, lorsque les paysages se parent de mille nuances de vert, et que les journées s’étirent jusqu’à tard le soir. L’automne, plus confidentiel, offre une atmosphère particulièrement poétique, idéale pour les amateurs de photographie et de randonnées.



Worldia propose plusieurs itinéraires de 4 à 12 jours, principalement en road trip, pour explorer le pays à son rythme. Notre circuit « 100% Wales » permet de relier Cardiff à Llandudno, en combinant nature, patrimoine et rencontres locales.



Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, le Pays de Galles se combine parfaitement avec l’Angleterre : Londres, les Cotswolds, Manchester, Birmingham et Bristol, grâce notamment à leur aéroport respectif, ou avec l’Irlande, pour un grand voyage aux racines celtiques.



Des versions plus douces, avec moins de kilomètres et davantage de séjours posés, sont également proposées pour les familles, privilégiant la nature, les plages accessibles et les hébergements de charme.



Chaque itinéraire est entièrement modulable : plus de randonnées pour les sportifs, davantage de châteaux et de villes pour les passionnés d’histoire, ou un rythme paisible pour savourer pleinement cette destination encore préservée.



Car le Pays de Galles n’est pas une destination que l’on consomme. C’est une terre que l’on ressent, et qui souvent, donne envie de revenir.