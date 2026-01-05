TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vendre l’Amérique du Nord va vous rapporter gros : Worldia lance son premier challenge de vente de l’année !


Immense, iconique, inspirante… L’Amérique du Nord fait partie de ces destinations qui déclenchent instantanément l’envie. Des grandes métropoles vibrantes aux espaces naturels à perte de vue, des routes mythiques aux expériences insolites, les États-Unis et le Canada continuent de faire rêver toutes les générations de voyageurs.


Rédigé par Worldia le Lundi 12 Janvier 2026

© Unsplash - Philipp
Worldia
Pour renforcer cette attractivité et dynamiser les ventes dès le début de l’année, Worldia lance un challenge inédit, ludique et fédérateur, ouvert à toutes ses agences partenaires francophones en Europe. L’objectif est simple : vendre davantage, s’amuser et décrocher le gros lot !

De Startupper à Millionnaire : le challenge du rêve américain  !


Du 12 janvier au 31 mars, chaque agence devient un véritable entrepreneur du rêve américain. Chaque vente compte et rapporte : toute vente d’au moins 2 000 € génère 200 000 $ virtuels. Plus les ventes augmentent, plus la monnaie virtuelle s’accumule, et les agences gravissent les échelons, de “Startupper” à “Millionnaire”.

Ce challenge fil rouge, qui rappelle un célèbre jeu de société, a été conçu pour rendre les ventes plus ludiques tout en valorisant l’expertise des agences sur des destinations à fort potentiel.

Pour mettre en lumière toute la richesse de sa production nord-américaine, le challenge est ponctué de mini-challenges “boosters” bi-mensuels offrant des dollars virtuels supplémentaires sur certaines régions : hébergement insolites, voyages en train, Canada, New York, ou encore l’Ouest américain et la mythique Route 66. Autant d’occasions de diversifier les arguments de vente, d’inspirer les clients et de maximiser les gains virtuels.

À la clé : des auto-tours pour 2 personnes dans des paysages à couper le souffle, l’un dans l'Ouest Canadien et l’autre dans le Massachusetts et les Adirondacks et des longs week-ends à New York ou à Montréal, ainsi que d’autres surprises exclusives réservées aux agences les plus performantes !

Une production Amérique du Nord complète, pensée pour tous les styles de voyage

Tour-operator spécialiste du voyage à la carte, Worldia accompagne les agences dans la création d’itinéraires sur mesure, pensés pour répondre à toutes les envies d’évasion.

Avec 34 itinéraires au Canada et 86 aux États-Unis, l’offre Worldia permet de découvrir l’Amérique du Nord sous toutes ses facettes, pour tous les voyageurs et tous les budgets. Entre villes emblématiques, nature grandiose et grands espaces, les séjours se vivent de multiples façons : à bord de trajets en train uniques ou dans des hébergements insolites, pour voyager autrement.

Chez Worldia, l’Amérique du Nord n’est pas qu’une destination à vendre : elle constitue un terrain de jeu et une source d’inspiration permanente pour les agences de voyages et, pendant ce challenge, une véritable machine à dollars virtuels, offrant la possibilité de devenir “millionnaire” le temps du jeu !

Worldia
19 rue Blanche
75009 Paris

Email : contact@worldia.com

Site web : https://corp.worldia.com/

TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
