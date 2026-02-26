TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Île Maurice : Sunlife fête ses 50 ans et mise sur le durable pour assurer l'avenir

5 hôtels en gestion, un parcours de golf et aussi deux hôtels de luxe confiés à des marques internationales


Le groupe hôtelier mauricien Sunlife fête cette année un triple anniversaire : le cinquantenaire de l'ouverture de son premier hôtel, La Pirogue, et donc le cinquantenaire de sa création, mais aussi les quatre ans de son changement de nom. Pour assurer l'avenir, il met désormais le turbo sur le développement durable.


Rédigé par le Jeudi 26 Février 2026 à 07:36

Yann Lloret (à g.) et Clency Romeo (à dr.) , le 25 février 2026, à Paris - Photo : PB

C'est avec la satisfaction de ceux dont l'entreprise réussit, que le groupe hôtelier mauricien Sunlife fête cette année les cinquante ans de La Pirogue, son tout premier hôtel ouvert en décembre 1975 sur la côte ouest de l'île, au cœur d'une cocoteraie de 14 hectares.

Depuis, cet établissement a été rénové à plusieurs reprises (et il le sera de nouveau en 2028), ses jardins ont subi plusieurs transformations majeures et il s'est doté "d'un catalogue d'expériences immersives qui marchent très bien".

La proximité géographique de ce quatre étoiles + avec le Sugar Beach, un cinq étoiles du groupe Sunlife - situé sur la même plage de sable fin à Flic en Flac - est un autre atout indéniable, car les clients de ces deux établissements peuvent profiter des infrastructures de chacun.

De fait, La Pirogue continue d'afficher un taux de remplissage à faire pâlir : 92%, a expliqué, jeudi 25 février 2026 à Paris, à la presse, Yann Lloret, directeur commercial et marketing pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Difficile de faire mieux, d'autant que 22% des clients sont des clients réguliers.

Cet hôtel de 248 chambres de plain-pied logées dans des bungalows cartonne sur le marché français comme sur le marché allemand]b. A elles deux , France et Allemagne assurent quelque 70% de sa clientèle.

"C'est notre best-seller ! La Pirogue est l'un des deux hôtels de l'Ile Maurice les plus vendus sur le marché français", insiste Yann Lloret. "Cet hôtel a été l'un des cinq premiers de l'Ile Maurice. Il a vu l'île émerger sur la carte (touristique) du monde et a beaucoup contribué au développement de son industrie du tourisme qui assure désormais 25% du PIB insulaire", poursuit-il.

Le 1er décembre 2026, un "grand événement" à Maurice

Vue aérienne de La Pirogue - Photo : Sunlife

Outre la tournée parisienne, ces jours-ci, de quelques responsables du Groupe, de multiples festivités sont prévues tout au long de l'année pour marquer ce cinquantenaire : mise à l'honneur de clients fidèles sur les plateformes digitales ; expo photo dans les jardins ; lancement d'un livre de recettes ; jeux-concours et événements culturels.

Enfin, le 1er décembre, un grand événement réunira sur l'Ile Maurice tour-opérateurs, presse, partenaires locaux et internationaux.

Cet événement sera d'autant plus fastueux qu'il marquera un triple anniversaire : le cinquantenaire de La Pirogue, mais aussi celui de la création du groupe Sunlife et les quatre ans du re-branding de ce groupe qui s'appelait précédemment Sun Resorts.

Juste avant cet anniversaire, La Pirogue aura inauguré un nouveau complexe baptisé La Pirogue Residences, composé de 45 appartements (jusqu'à 3 chambres) et penthouses.

Il s'agit, d'évidence, de contrer la concurrence des villas en location et de l'offre para-hôtelière qui essaiment, ces dernières années, sur l'Île Maurice.

Ce sera aussi l'objectif du projet de développement en cours dans un autre hôtel du groupe, le Long Beach qui, en 2028, verra 65 appartements et 25 villas venir compléter son offre hôtelière actuelle.

"Mon objectif, obtenir l'ISSB"

La piscine de La Pirogue - Photo : Sunlife
La piscine de La Pirogue - Photo : Sunlife
Pionnier de l’hôtellerie de luxe à Maurice, Sunlife compte cinq hôtels en gestion : La Pirogue, Sugar Beach, Long Beach, Ambre auxquels s'est ajouté, en juillet dernier, The Bay Club at Anahita, à Grande Rivière, sur la côte est de l'île Maurice. Ce 5* sera rénové progressivement d'ici la fin 2027.

Le groupe Sunlife dispose également du parcours de golf primé de l’île aux Cerfs.

Enfin, il possède deux établissements dont il a confié l'exploitation à deux marques grand luxe de renommée internationale, le Shangri-La Le Touessrok, Mauritius et le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita.

Ce groupe, qui n'a eu de cesse d'innover, lançant notamment en décembre 2024, GLOW, un nouveau concept spa et bien-être qui valorise les produits locaux, a décidé de mettre le turbo sur le développement durable.

Afin de s'assurer que sa politique dans ce domaine soit davantage structurée, l'ancien directeur général de La Pirogue, Clency Romeo, a été nommé directeur du développement durable.

Il va s'employer à réduire l'empreinte environnementale comme à promouvoir la responsabilité sociale du groupe. "Mon objectif, nous a-t-il expliqué, c'est d'obtenir l'ISSB", une norme qui fait en effet figure de référentiel international sur ses performances en durabilité. "Aujourd'hui, le développement durable n'est plus une option, assure Clency Romeo. Il est une obligation".

Fort de ces innovations, Sunlife espère assurer son avenir, en dépit de la hausse des prix de l'aérien et du flygskam qui anime une partie des jeunes générations. "Dans un marché en dents de scie, nous gardons nos parts de marché", se félicite d'ailleurs Yann Lloret.

L'exercice en cours de Sunlife (il s'achèvera le 30 juin) se présente bien, avec un volume équivalent à celui de l'exercice précédent, et un revenu en hausse de 7%, consécutif à la hausse des tarifs hôteliers, à l'allongement de la durée de séjour des clients et à la vente de davantage de chambres de catégories élevées.

S'y ajoute aussi une croissance du nombre de séjours individuels, parallèlement à une légère baisse du nombre de groupes.

PAULA BOYER
Lu 575 fois

Tags : sunlife, yann lloret
