Île Maurice : Sunlife fête ses 50 ans et mise sur le durable pour assurer l'avenir

Pionnier de l’hôtellerie de luxe à Maurice, Sunlife compte cinq hôtels en gestion : La Pirogue, Sugar Beach, Long Beach, Ambre auxquels s'est ajouté, en juillet dernier, The Bay Club at Anahita, à Grande Rivière, sur la côte est de l'île Maurice. Ce 5* sera rénové progressivement d'ici la fin 2027.



Le groupe Sunlife dispose également du parcours de golf primé de l’île aux Cerfs.



Enfin, il possède deux établissements dont il a confié l'exploitation à deux marques grand luxe de renommée internationale, le Shangri-La Le Touessrok, Mauritius et le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita.



Ce groupe, qui n'a eu de cesse d'innover, lançant notamment en décembre 2024, GLOW, un nouveau concept spa et bien-être qui valorise les produits locaux, a décidé de mettre le turbo sur le développement durable.



Afin de s'assurer que sa politique dans ce domaine soit davantage structurée, l'ancien directeur général de La Pirogue, Clency Romeo, a été nommé directeur du développement durable.



Il va s'employer à réduire l'empreinte environnementale comme à promouvoir la responsabilité sociale du groupe. " Mon objectif , nous a-t-il expliqué, c'est d'obtenir l'ISSB ", une norme qui fait en effet figure de référentiel international sur ses performances en durabilité. "Aujourd'hui, le développement durable n'est plus une option , assure Clency Romeo. Il est une obligation".



Fort de ces innovations, Sunlife espère assurer son avenir, en dépit de la hausse des prix de l'aérien et du flygskam qui anime une partie des jeunes générations. "Dans un marché en dents de scie, nous gardons nos parts de marché" , se félicite d'ailleurs Yann Lloret.



L'exercice en cours de Sunlife (il s'achèvera le 30 juin) se présente bien, avec un volume équivalent à celui de l'exercice précédent, et un revenu en hausse de 7%, consécutif à la hausse des tarifs hôteliers, à l'allongement de la durée de séjour des clients et à la vente de davantage de chambres de catégories élevées.



S'y ajoute aussi une croissance du nombre de séjours individuels, parallèlement à une légère baisse du nombre de groupes.