BIOGRAPHIE
• Depuis 2016 - Director of Sales & Marketing Sunlife (ex Sun Resorts)
• 2007 - Sales Manager Sun Resorts
• 2000 - Sales Executive puis Sales Manager Naïade Resorts
• 1997 - Sales Executive Vacances Air Transat / Air Transat
• 2007 - Sales Manager Sun Resorts
• 2000 - Sales Executive puis Sales Manager Naïade Resorts
• 1997 - Sales Executive Vacances Air Transat / Air Transat
SPÉCIALITÉS
• Direction commerciale & stratégie de marque
• Négociation grands comptes, TO, groupes et MICE
• Maîtrise des enjeux propres au secteur hôtelier
• Réseaux agences & développement France/Benelux/Suisse
• Communication, RP & partenariats stratégiques
• Marchés internationaux
• Négociation grands comptes, TO, groupes et MICE
• Maîtrise des enjeux propres au secteur hôtelier
• Réseaux agences & développement France/Benelux/Suisse
• Communication, RP & partenariats stratégiques
• Marchés internationaux