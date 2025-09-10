YANN LLORET

Directeur Commercial & Marketing Sunlife, France, Belgique et Suisse francophone

Yann Lloret, né le 25 juin 1977 à Paris, évolue dans le secteur du tourisme depuis plus de 25 ans. Il a construit l’essentiel de sa carrière dans l’hôtellerie haut de gamme à l’international. Après une première expérience chez le tour-opérateur Vacances Air Transat, d’abord au service groupes puis comme responsable commercial pour l’Île-de-France, il rejoint en 2000 le groupe hôtelier mauricien Naïade Resorts, alors en plein essor sur le marché français. Il y occupe durant quatre ans le poste de Commercial avant d’être promu Directeur Commercial.



En 2007, il intègre Sun Resorts, aujourd’hui Sunlife, en tant que Directeur Commercial. Neuf ans plus tard, il est nommé Directeur Commercial & Marketing pour la France, la Belgique et la Suisse francophone. Basé à Paris, il pilote aujourd’hui la stratégie commerciale et marketing du groupe mauricien pour ses cinq établissements 4* et 5*.



Fin négociateur, reconnu pour son excellent réseau auprès des TO et agences de voyages, Yann Lloret maîtrise l’ensemble des canaux de distribution B2B et B2C, et conjugue vision stratégique et culture du résultat. Passionné par les voyages et la musique, il est animé par les rencontres humaines et le goût du terrain.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 10 Septembre 2025



BIOGRAPHIE • Depuis 2016 - Director of Sales & Marketing Sunlife (ex Sun Resorts)

• 2007 - Sales Manager Sun Resorts

• 2000 - Sales Executive puis Sales Manager Naïade Resorts

• 1997 - Sales Executive Vacances Air Transat / Air Transat



SPÉCIALITÉS • Direction commerciale & stratégie de marque

• Négociation grands comptes, TO, groupes et MICE

• Maîtrise des enjeux propres au secteur hôtelier

• Réseaux agences & développement France/Benelux/Suisse

• Communication, RP & partenariats stratégiques

• Marchés internationaux



CONTACT YANN LLORET (LinkedIn)





Lu 185 fois