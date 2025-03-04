TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ancrée au cœur de l’océan Indien, Connections Réunion organise et propose des séjours clés en main à La Réunion pour les voyageurs individuels, les groupes loisirs ou les entreprises.
Forte de son expertise locale et de ses partenariats avec des prestataires engagés, Connections Réunion promet des expériences authentiques, responsables et pleines d’émotion. Avec une équipe passionnée et réactive, l’agence accompagne chaque client dans la découverte d’une île aux multiples facettes, entre volcans, lagons et rencontres humaines.


Lundi 15 Décembre 2025

© Delmee - Pixabay
© Delmee - Pixabay
DESTINATIONS :

> ILE DE LA RÉUNION
> ILE MAURICE

Date de création :
29 juillet 2002

Présentation
Plage de Grande Anse © Pixabay - Maximioom
Plage de Grande Anse © Pixabay - Maximioom

Connections Réunion – L’émotion d’une île, le rêve d’un voyage

Nichée au cœur de l’océan Indien, il existe une destination qui se vit plus qu’elle ne se visite. Une île aux parfums mêlés, aux énergies entremêlées et aux sourires qui s’ouvrent comme des fleurs de flamboyants. Cette île, c’est La Réunion. Pour la découvrir dans toute son authenticité, dans toute sa splendeur, il faut plus qu’un simple itinéraire, il faut un lien, une connexion avec la destination.
Ce lien s’appelle Connections Réunion.

Connections Réunion n’est pas une simple agence réceptive. C’est une équipe passeuse d’émotions, et créatrice de liens. Depuis sa création en 2002, l’entreprise tisse un réseau vivant entre les voyageurs en quête d’authenticité et les femmes et les hommes qui font battre le cœur de l’île.
Guides, hôteliers, restaurateurs, transporteurs et commerçants : tous participent à l’aventure en apportant sa part de lumière et de vérité.

Ici, le voyage n’est jamais standardisé. Chaque séjour est une histoire sur mesure, imaginée selon les envies, les rythmes et les curiosités de chacun — qu’il s’agisse de groupes de loisirs désireux de découvrir les richesses de l’île, de professionnels venus pour un séminaire, une récompense ou un séjour de cohésion, ou encore de couples et de familles souhaitant vivre des expériences authentiques à La Réunion.

Une mosaïque de paysages

La Réunion s’explore comme on tourne les pages d’un grand ouvrage d’aventures. Dans le Sud Sauvage, la nature semble encore rédiger sa propre légende : nature luxuriante, coulées de lave figées, et côte sauvage où les alizés résonnent à l’unisson.

À Cilaos, les sommets se font refuges et miroir des âmes aventureuses : routes vertigineuses, remparts majestueux et villages paisibles racontent l’histoire d’un peuple attaché à ses hauteurs, où chaque virage mène à l’émerveillement.

À Salazie, la nature a choisi la douceur et l’abondance : cascades grandioses, forêts émeraude et cases créoles colorées composent un tableau vivant, empreint de fraîcheur et de traditions créoles.

À Mafate, le monde moderne s’efface pour laisser place à l’essentiel : un sanctuaire isolé, accessible seulement à pied où les sentiers racontent la liberté et la force tranquille de ceux qui vivent en harmonie avec la montagne.

Sur la côte ouest, les lagons dévoilent leur éclat sous un soleil bienveillant : récifs coralliens, plages dorées et couchers de soleil envoûtants dessinent le visage le plus lumineux de l’île.

Et puis, il y a le mythique Piton de la Fournaise, le cœur brûlant de l’île, symbole de sa longévité et de sa renaissance permanente.
Le Piton de la Fournaise © Pixabay - Oscar Brouchot
Le Piton de la Fournaise © Pixabay - Oscar Brouchot

L’âme réunionnaise en partage : la promesse de Connections Réunion

Connections Réunion ne se contente pas de visiter ces lieux : elle les fait ressentir auprès de chacun. Elle transforme chaque séjour en une expérience sensorielle complète, où le regard se mêle aux parfums, aux sons, aux saveurs. C’est dans une table d’hôte créole autour d’un cari fumant, sur une plage au rythme du maloya, ou au détour d’un sentier bordé de goyaviers que naissent les plus beaux souvenirs.

Dans un monde où le tourisme s’uniformise, Connections Réunion défend un autre chemin : celui de l’authenticité et de la durabilité. Chaque séjour est conçu dans le respect des équilibres naturels et humains. L’entreprise collabore avec des partenaires locaux engagés, favorise les circuits courts et valorise le patrimoine réunionnais sous toutes ses formes.

Pour Connections Réunion, voyager, c’est avant tout rencontrer — une île, certes, mais aussi ceux qui la font vivre, dans leur simplicité et leur fierté.

Ici, la durabilité n’est pas un argument marketing mais bien une évidence culturelle. La vie créole en elle-même repose sur le partage, la débrouillardise, la solidarité et le respect du vivant. Ces valeurs, Connections Réunion les porte haut, convaincue que c’est ainsi que se construisent les voyages qui laissent une trace — non pas sur les paysages, mais dans les cœurs.

L’expertise au cœur du séjour

Derrière chaque voyage, il y a une équipe de passionnés. Des Réunionnais de souche ou de cœur, des experts du territoire qui connaissent chaque virage, chaque sentier, chaque coin de plage.
Leur force : écouter, comprendre le rêve du voyageur pour lui proposer une expérience unique et sincère.

Grâce à une parfaite connaissance du terrain et un solide réseau de partenaires, Connections Réunion accompagne aussi bien les tour-opérateurs internationaux que les voyageurs individuels.
Son expertise s’étend de la logistique complète de séjours de groupe à la création de circuits personnalisés, en passant par l’organisation d’événements ou de séminaires ancrés dans la culture locale.

Découvrir La Réunion avec Connections Réunion, c’est entrer dans une culture vivante, où les langues, les cuisines et les traditions vivent ensemble. C’est partager un repas dans une case aux couleurs éclatantes, apprendre les secrets du rhum arrangé, ou se laisser emporter par le battement des tambours maloya au clair de lune.
C’est aussi comprendre que derrière les paysages se cache une âme, celle d’un peuple métissé, fier de ses racines et ouvert sur le monde.
Église Notre-Dame des Neiges, Cilaos © Pexels - Reto Wiezel
Église Notre-Dame des Neiges, Cilaos © Pexels - Reto Wiezel

Un rêve à vivre intensément

Chaque circuit, chaque rencontre, chaque moment devient alors un fragment d’histoire partagé, une promesse tenue : celle d’un voyage vrai, humain et vibrant.

Plus qu’un prestataire, Connections Réunion est une entreprise vectrice de rêves.
Son ambition : que chaque visiteur reparte non seulement avec des images, mais avec un sentiment profond, celui d’avoir vécu intensément La Réunion, d’avoir goûté à son rythme, respiré son âme, effleuré son authenticité.

Parce qu’un voyage réussi n’est pas seulement une succession de lieux visités. C’est une rencontre entre un territoire et un regard.
Et sur cette Île Intense, chaque pas foulé transforme les sentiments. Les nôtres, les vôtres.

Connections Réunion, c’est une invitation à rêver. À marcher au rythme des pas d’un guide qui connaît son île.
À écouter les oiseaux endémiques, à sentir la chaleur d’un sourire, à goûter la douceur du temps.

C’est un rêve à vivre, ici et maintenant. Un rêve qui n’attend plus que vous.
Paddle sur le lagon © Pexels - Yoland Rafougilet
Paddle sur le lagon © Pexels - Yoland Rafougilet

CONNECTIONS RÉUNION
Aline Chan Tien
Directrice Générale
53 route de Domenjod
97490 Sainte-Clotilde - Ile de la Réunion


aline@connections-reunion.com
www.connections-reunion.com/
+262 (0) 2 62 93 13 98
Standard de l’agence : +262 (0) 2 62 93 13 98
Service Groupes : +262 (0) 2 62 02 94 39
Service Assistance Terrain : +262 (0) 6 92 40 32 09
Service G.I.R : +262 (0) 2 92 05 34 53

      
Murielle Fontaine
Responsable Production
responsable.production@connections-reunion.com
T : +262 (0) 2 62 93 13 98 / M : +262 (0) 6 93 94 71 72
Lionel Guiance
Responsable Service Groupes & Incentive
groupes@connections-reunion.com
T : +262 (0) 2 62 02 94 39 / M : +262 (0) 6 92 60 29 83
Doriane Le Guern
Responsable Service Accueil & Assistance Terrain
terrain@connections-reunion.com
0034 972 36 54 11 / 0034 677 62 34 67
Anne-Charlotte Clain
Responsable Service FIT
resa@connections-reunion.com
T : +262 (0) 2 62 93 13 98
Matthieu Ranaivoson
Responsable Service G.I.R
gir@connections-reunion.com
T : +262 (0) 2 62 93 13 98 / M : +262 (0) 6 92 05 34 53


