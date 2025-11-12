DESTINATIONS :
> VIETNAM
> LAOS
> CAMBODGE
> THAÏLANDE
> CHINE
> SINGAPOUR
> MALAISIE
> BIRMANIE
Date de création :
1995
> VIETNAM
> LAOS
> CAMBODGE
> THAÏLANDE
> CHINE
> SINGAPOUR
> MALAISIE
> BIRMANIE
Date de création :
1995
|
Incentive
|
Circuits
|
Eco-responsable
|
FIT
|
Groupes
|
GIR
|
Combinés
|
Sur-mesure
Créée en 1995, ASEV Travel est une agence réceptive francophone experte dans la création, l’organisation et l’opération de voyages sur mesure en Asie. Depuis près de trois décennies, nous accompagnons les professionnels du tourisme avec une approche centrée sur la qualité, l’humain et l’efficacité opérationnelle.
Notre mission : être un partenaire fiable, créatif et agile, au service des tour-opérateurs et agences souhaitant proposer des expériences authentiques, fluides et responsables.
Notre mission : être un partenaire fiable, créatif et agile, au service des tour-opérateurs et agences souhaitant proposer des expériences authentiques, fluides et responsables.
Une expertise qui inspire confiance, portée par l’humain et le terrain
Depuis plus de 30 ans, ASEV Travel construit des relations durables avec les professionnels du tourisme, grâce à une connaissance intime du terrain, une présence locale forte et une culture du service fondée sur l’humain.
Notre équipe multiculturelle, incluant des guides salariés francophones formés en continu, garantit une qualité constante, un accompagnement expert et une maîtrise opérationnelle complète du voyage.
Proches des réalités locales comme des attentes des voyageurs, nous savons écouter, adapter et anticiper : notre rôle est d'être votre relais fiable sur le terrain, avec rigueur, transparence et réactivité.
Notre promesse : expertise, proximité et excellence opérationnelle — au service de votre marque et de la satisfaction de vos clients.
Notre positionnement : DMC francophone de référence
Qui nous sommes
• DMC francophone historique
• Structure à taille humaine & approche personnalisée
• Équipe locale multiculturelle et guides salariés
• ADN : qualité • réactivité • créativité • durabilité
Ce que nous proposons
• Voyages sur mesure (luxe, charme, famille, nature & culture, aventure douce)
• Circuits combinés inter-pays
• Groupes & GIR
• Programmes thématiques (culture, gastronomie, bien-être, slow travel)
• Expériences exclusives et immersives
• Accompagnement et assistance francophone 24/7
Un engagement responsable et concret
Chez ASEV Travel, la durabilité n’est pas un argument commercial : c’est une manière de travailler, intégrée depuis toujours à notre approche du terrain.
Notre démarche est concrète, mesurable et portée par notre équipe :
• Agence durable engagée Travelife
• Promotion d’un tourisme éthique et positif
• Soutien à des initiatives communautaires et ONG locales rigoureusement sélectionnées
Notre ambition : un tourisme utile, positif et respectueux, qui bénéficie aux voyageurs, aux territoires et aux populations locales.
En bref, ASEV Travel c’est :
✔ Expertise francophone depuis 1995
✔ Équipe locale & guides salariés
✔ Spécialiste du sur-mesure & des combinés
✔ Opérations fiables & accompagnement 24/7
✔ Engagement durable structuré
✔ Circuits innovants GIT/FIT & GIR exclusifs
✔ Support B2B clair et réactif
✔ Expérience voyageur enrichie
ASEV Travel — Expertise, proximité, durabilité et excellence terrain au service des professionnels du tourisme.
Brochure Groupe ASEV Travel
Brochure MICE
Guide des destinations
ASEV TRAVEL
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.
| Walter Pham
Directeur Commercial
Floor 02, G Tower building
214 Nguyen Van Huong Street, An Khanh Ward
Ho Chi Minh City, Vietnam
walter@asev-travel.com
www.asev-travel.com