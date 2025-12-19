Fêtes du monde : en Colombie, "les fêtes de fin d’année prennent une dimension unique"

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?



Erika Rojas : En Colombie, décembre se vit avec une joie immédiate.



Dès que le mois commence, tout le pays change de rythme. Le 7 décembre, avec le Día de las Velitas , les rues s’illuminent de lanternes et de bougies tandis que les familles célèbrent ensemble : c’est le début officiel de la période la plus festive de l’année.



Noël tourne autour de la famille. Les novenas (neuvaines) remplissent les maisons de chants traditionnels, de rires et de douceurs comme la natilla , les buñuelos ou le riz au lait - des saveurs qui varient selon les régions mais qui restent incontournables pendant les fêtes. Chaque soir de novena devient un moment de rencontre où tout le monde participe, y compris les visiteurs.



Les dîners du 24 et du 31 sont particulièrement importants : dinde ou porc rôti, soufflé de pommes de terre, maïs gratiné et, dans le centre du pays, l’incontournable ajiaco ou les traditionnelles grillades.



Le 31 décembre arrive avec des rituels à la fois curieux et charmants : courir dans le quartier avec une valise pour attirer de futurs voyages tout en saluant les voisins en criant « On part en voyage ! », manger douze raisins juste avant minuit pour formuler ses vœux, brûler l' « Año Viejo » et, aussi, porter des sous-vêtements jaunes pour attirer la chance.



Tout cela se déroule au cœur de villes illuminées, avec de la musique à chaque coin de rue, des marchés de Noël et une chaleur humaine qui surprend tous les voyageurs.



En Colombie, décembre n’est pas seulement une date : c’est une célébration continue où la lumière, la joie et l’hospitalité font que chacun se sent en famille dès le premier jour.



TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?



Erika Rojas : Oui, absolument. Les fêtes de fin d’année ont un impact énorme sur l’attractivité touristique de la Colombie.



Décembre est l’un de ces mois où le pays se transforme : des lumières partout, de la musique, des célébrations et une énergie qui contamine même le voyageur le plus réservé.



Le Día de las Velitas est l’une des traditions qui suscite le plus de curiosité chez les visiteurs. Beaucoup viennent précisément pour vivre cette nuit où les villes se remplissent de bougies, de lanternes colorées et de familles qui se rassemblent devant leurs maisons pour partager et célébrer.



C’est un moment simple, mais d’une magie surprenante. Chez Colombia Memories, nous remettons même des bougies à nos voyageurs afin qu’ils puissent participer à cette tradition aux côtés des Colombiens et vivre pleinement cette expérience culturelle unique.



Et lorsqu’il s’agit de lumières, Medellín vole la vedette. Ses illuminations de Noël sont une véritable attraction : figures géantes, installations au-dessus du fleuve, parcs entiers transformés en paysages lumineux.



Chaque année est différente, et chaque année, des milliers de voyageurs viennent spécialement pour découvrir ce spectacle.