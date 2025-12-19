Fêtes du monde : en Colombie, "les fêtes de fin d’année prennent une dimension unique"

Lorsqu’il s’agit de lumières, Medellín vole la vedette. Ses illuminations de Noël sont une véritable attraction - DepositPhotos.com, sevenkingdom
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Colombie ?
Erika Rojas : Il y a des destinations qui séduisent toute l’année… et il y en a d’autres qui, en décembre, se transforment totalement.
La Colombie fait partie de ces lieux magiques où les fêtes de fin d’année prennent une dimension unique.
Ici, dès que le mois de décembre commence, le pays entier bascule en mode célébration : lumières, musique, traditions et chaleur humaine envahissent chaque rue.
Le 7 décembre, les festivités débutent officiellement avec l’une des traditions les plus belles du pays : le Día de las Velitas, ou Fête des Petites Bougies.
Au coucher du soleil, les Colombiens allument des centaines de petites lumières et décorent leurs maisons de lanternes colorées. Les rues se remplissent de familles, d’enfants jouant, de rires et de vœux pour l’année à venir.
Pour un voyageur, c’est un moment profondément émouvant : on ressent immédiatement l’âme du pays, sa convivialité et son sens du partage.
S'en suit un mois entier de célébrations. Décembre en Colombie, c’est un mois complet de fêtes !
Les villes s’illuminent, les marchés de Noël s’installent, la musique retentit à chaque coin de rue. L’atmosphère est joyeuse, vivante, et parfaitement propice à la découverte culturelle.
Que l’on se promène dans Bogotá, Medellín, Cali ou Cartagena, une chose frappe toujours les visiteurs : la chaleur humaine.
Les Colombiens ont cette manière simple et authentique de faire sentir chaque voyageur comme un invité spécial : on ouvre la porte, on partage une histoire, on offre un café… et la magie opère.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Erika Rojas : En Colombie, décembre se vit avec une joie immédiate.
Dès que le mois commence, tout le pays change de rythme. Le 7 décembre, avec le Día de las Velitas, les rues s’illuminent de lanternes et de bougies tandis que les familles célèbrent ensemble : c’est le début officiel de la période la plus festive de l’année.
Noël tourne autour de la famille. Les novenas (neuvaines) remplissent les maisons de chants traditionnels, de rires et de douceurs comme la natilla, les buñuelos ou le riz au lait - des saveurs qui varient selon les régions mais qui restent incontournables pendant les fêtes. Chaque soir de novena devient un moment de rencontre où tout le monde participe, y compris les visiteurs.
Les dîners du 24 et du 31 sont particulièrement importants : dinde ou porc rôti, soufflé de pommes de terre, maïs gratiné et, dans le centre du pays, l’incontournable ajiaco ou les traditionnelles grillades.
Le 31 décembre arrive avec des rituels à la fois curieux et charmants : courir dans le quartier avec une valise pour attirer de futurs voyages tout en saluant les voisins en criant « On part en voyage ! », manger douze raisins juste avant minuit pour formuler ses vœux, brûler l' « Año Viejo » et, aussi, porter des sous-vêtements jaunes pour attirer la chance.
Tout cela se déroule au cœur de villes illuminées, avec de la musique à chaque coin de rue, des marchés de Noël et une chaleur humaine qui surprend tous les voyageurs.
En Colombie, décembre n’est pas seulement une date : c’est une célébration continue où la lumière, la joie et l’hospitalité font que chacun se sent en famille dès le premier jour.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?
Erika Rojas : Oui, absolument. Les fêtes de fin d’année ont un impact énorme sur l’attractivité touristique de la Colombie.
Décembre est l’un de ces mois où le pays se transforme : des lumières partout, de la musique, des célébrations et une énergie qui contamine même le voyageur le plus réservé.
Le Día de las Velitas est l’une des traditions qui suscite le plus de curiosité chez les visiteurs. Beaucoup viennent précisément pour vivre cette nuit où les villes se remplissent de bougies, de lanternes colorées et de familles qui se rassemblent devant leurs maisons pour partager et célébrer.
C’est un moment simple, mais d’une magie surprenante. Chez Colombia Memories, nous remettons même des bougies à nos voyageurs afin qu’ils puissent participer à cette tradition aux côtés des Colombiens et vivre pleinement cette expérience culturelle unique.
Et lorsqu’il s’agit de lumières, Medellín vole la vedette. Ses illuminations de Noël sont une véritable attraction : figures géantes, installations au-dessus du fleuve, parcs entiers transformés en paysages lumineux.
Chaque année est différente, et chaque année, des milliers de voyageurs viennent spécialement pour découvrir ce spectacle.
Chaque bougie allumée pour le Día de las Velitas représente un vœu, une intention ou un remerciement - Photo : Johana Peña
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Erika Rojas : La Colombie traverse l’un de ses meilleurs moments en tant que destination, et 2026 représente une excellente opportunité pour que davantage de voyageurs français la découvrent.
En 2024, le pays a accueilli plus de 5,8 millions de visiteurs internationaux, un record historique, avec une croissance constante du marché européen.
La France fait partie du Top 5 des marchés émetteurs vers la Colombie, et les voyageurs français sont parmi ceux qui passent le plus de temps dans le pays, avec un séjour moyen de 14 à 18 jours.
La Colombie offre des expériences authentiques : des villes vibrantes comme Bogotá, Medellín ou Carthagène, des plages tranquilles dans les Caraïbes, ainsi que les paysages caféiers inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le pays est aujourd’hui reconnu comme l’une des destinations les plus riches en biodiversité au monde, occupant le 2ᵉ rang mondial, avec plus de 1 900 espèces d’oiseaux et une diversité d’écosystèmes unique en Amérique latine.
Chaque région possède son propre charme, ce qui permet de créer des itinéraires très flexibles et adaptés à tout type de voyageur : nature, culture, immersion communautaire, aventure, bien-être ou combinés multi-destinations.
Et lorsqu’il s’agit de voyager en décembre ou en janvier, l’atmosphère festive, les illuminations, les traditions locales et le climat agréable - en particulier sur la côte Caraïbe où les températures oscillent entre 26 et 30°C - rendent l’expérience encore plus spéciale.
Medellín, par exemple, attire chaque année plus d’un million de visiteurs grâce à ses célèbres illuminations de Noël.
Notre message est simple : la Colombie est une destination sûre, diverse et profondément humaine. Elle mérite d’être incluse dans les catalogues et programmations, car ceux qui viennent ne se contentent pas d’en profiter… ils en tombent amoureux et n’ont plus envie de repartir.
Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.
Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Publié par Anaïs Borios
