MSC Orchestra dérouté : les passagers réacheminés depuis Gênes

"600 passagers français attendaient d’embarquer ou de débarquer, tandis que 2 200 passagers en transit se sont vu refuser la visite de la ville".

"bien qu’ayant reçu l’autorisation d’entrer dans le port dans l’après-midi, le navire a de nouveau été bloqué alors qu’il s’en approchait"

"à trouver une solution".