MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral

Le futur navire de la classe World arrive en Floride

MSC Croisières ouvre les réservations pour le MSC World Atlantic, qui sera déployé à Port Canaveral à partir de novembre 2027. Le navire proposera des itinéraires de 7 à 14 nuits vers les Caraïbes, avec une offre enrichie en restauration, divertissement et espaces thématiques.



Rédigé par Laurent Guéna le Vendredi 12 Décembre 2025

