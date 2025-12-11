MSC World Atlantic : les ventes sont ouvertes pour Port Canaveral

La découpe de la première tôle aux Chantiers de l'Atlantique a marqué le lancement de la construction en mars dernier du MSC World Atlantic - Photo : LG
MSC Croisières vient de lancer la commercialisation du World Atlantic, actuellement en construction aux Chantiers de l'Atlantique, son quatrième navire de la classe World, attendu à Port Canaveral (Orlando, Floride) en novembre 2027.
Destiné à renforcer la présence de la compagnie sur le marché nord-américain, ce nouveau navire associera « style européen » et « confort recherché par les voyageurs américains », selon Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières.
Les itinéraires, désormais ouverts à la réservation, couvrent des croisières de 7 à 14 nuits vers les Caraïbes orientales et occidentales, avec des escales à Ocean Cay MSC Marine Reserve, Nassau, Cozumel, Costa Maya, Grand Turk et Puerto Plata.
Destiné à renforcer la présence de la compagnie sur le marché nord-américain, ce nouveau navire associera « style européen » et « confort recherché par les voyageurs américains », selon Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières.
Les itinéraires, désormais ouverts à la réservation, couvrent des croisières de 7 à 14 nuits vers les Caraïbes orientales et occidentales, avec des escales à Ocean Cay MSC Marine Reserve, Nassau, Cozumel, Costa Maya, Grand Turk et Puerto Plata.
Sur le MSC World Atlantic, le Yacht Club proposera 144 suites
Autres articles
-
Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !
-
Ponant ancrera ses croisières hivernales à Montréal dès 2027
-
SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
-
MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia
-
Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales
Avec 38 000 m² d’espaces publics, plus de 40 bars, restaurants et lounges et sept zones thématiques, le MSC World Atlantic reprend les marqueurs inaugurés sur MSC World America et MSC World Asia.
Parmi les nouveautés annoncées figurent Viva La Musica, un lounge festif inspiré de la culture latine, The Clubhouse, un espace rétro conçu autour d’activités familiales, le MSC Yacht Club qui proposera 144 suites avec accès exclusif à Ocean House Beach à Ocean Cay, ou encore Cliffhanger, la balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de l’océan.
Sur le plan gastronomique, six restaurants de spécialités seront proposés, dont Butcher’s Cut, Kaito Sushi & Teppanyaki ou Hola! Tacos & Cantina.
D’autres concepts inédits seront dévoilés ultérieurement, confirmant l’ambition de MSC de faire du World Atlantic l’un de ses navires les plus complets sur la restauration.
Parmi les nouveautés annoncées figurent Viva La Musica, un lounge festif inspiré de la culture latine, The Clubhouse, un espace rétro conçu autour d’activités familiales, le MSC Yacht Club qui proposera 144 suites avec accès exclusif à Ocean House Beach à Ocean Cay, ou encore Cliffhanger, la balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de l’océan.
Sur le plan gastronomique, six restaurants de spécialités seront proposés, dont Butcher’s Cut, Kaito Sushi & Teppanyaki ou Hola! Tacos & Cantina.
D’autres concepts inédits seront dévoilés ultérieurement, confirmant l’ambition de MSC de faire du World Atlantic l’un de ses navires les plus complets sur la restauration.