Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Un investissement à l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030


A l'approche des Jeux d'hiver 2030, la Région Sud va accorder une enveloppe de 10 millions d'euros pour la réalisation d'une liaison par télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos, dans les Alpes du Sud. Elle sera implantée au cœur de l'Espace Lumière, domaine qui rassemble les deux stations et regroupe 180 km de pistes.


Jeudi 11 Décembre 2025

L’Espace Lumière est un domaine qui rassemble les stations de Pra-Loup et de La Foux d’Allos, soit 180 km de pistes, en faisant le 2e plus grand domaine skiable des Alpes du Sud - Photo : A.B.
L’Espace Lumière est un domaine qui rassemble les stations de Pra-Loup et de La Foux d’Allos, soit 180 km de pistes, en faisant le 2e plus grand domaine skiable des Alpes du Sud - Photo : A.B.
Réunis ce jeudi 11 décembre 2025 en assemblée plénière, les élus de la Région Sud ont voté une enveloppe de 10 millions d’euros pour la réalisation de la future liaison par télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos, au cœur de l’Espace Lumière, dans les Alpes du Sud.

"L’Espace Lumière est un domaine unique qui rassemble les stations de Pra-Loup et de La Foux d’Allos, soit 180 km de pistes, faisant de cet ensemble le 2e plus grand domaine skiable des Alpes du Sud, après celui de Serre Chevalier et à égalité avec celui de la Forêt Blanche, regroupant les stations de Vars et Risoul", indique la Région Sud dans un communiqué.

Ce projet de télécabine, porté par le Syndicat Mixte de l'Espace Lumière, doit permettre de renforcer l’attractivité touristique face aux grands domaines alpins, de soutenir l’économie locale (hébergement, commerces, emploi saisonnier), et d'améliorer la sécurité et l’accessibilité, notamment pour les familles et les personnes en situation de handicap.

Il doit aussi accompagner la transition climatique et les pratiques touristiques "quatre saisons".

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : "un héritage concret et durable"

Ce projet s’inscrit dans la vision portée par la Région Sud pour les Jeux d’hiver 2030 : "des Jeux sobres, utiles aux territoires, et laissant un héritage concret et durable pour les habitants des Alpes du Sud", ajoute le communiqué.

"Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 sont une opportunité historique pour les Alpes françaises. Nous préparons nos stations, nous soutenons nos vallées, nous offrons une nouvelle ambition à nos territoires, a déclaré Renaud Muselier, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président délégué de Régions de France.

L’Espace Lumière est un pilier pour nos Alpes du Sud, et ce projet de télécabine en est le cœur battant. Avec ce dispositif, nous faisons un choix clair : celui d’une montagne vivante, dynamique, tournée vers l’avenir".

Lu 164 fois

Tags : pra loup
