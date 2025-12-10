Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

En Albanie, les villes se parent de lumières, les cafés se remplissent, et le soir du 31 décembre, tout le pays se met littéralement à scintiller sous les feux d’artifice - DepositPhotos.com, amarildohoxha91@gmail.com
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Albanie ?
Quentin Billon : En Albanie, les fêtes de fin d’année sont un moment à part.
Ce n’est pas une période de consommation excessive, mais plutôt un temps où les familles et les amis se retrouvent autour d’un repas, d’un verre de raki et d’une ambiance que je pourrais décrire comme "simple mais profondément chaleureuse".
Les villes se parent de lumières, les cafés se remplissent, et le soir du 31 décembre, tout le pays se met littéralement à scintiller sous les feux d’artifice.
C’est une atmosphère authentique, sincère, qui surprend énormément ceux qui la découvrent.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Quentin Billon : Les marchés de Noël de Tirana, Korça ou Shkodër gagnent chaque année en popularité.
Le 31 reste la grande fête, quasiment plus célébrée que Noël. La baklava, la dinde au four, les noix, le vin local… tout rappelle la générosité albanaise.
Dans certaines familles, on trouve encore le "Buzmi", la bûche brûlée pour attirer chance et prospérité.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?
Quentin Billon : De plus en plus de voyageurs viennent vivre cette période pour ressentir ce côté authentique, loin des destinations ultra touristiques.
Ils cherchent du vrai, du local, et cette saison s’y prête parfaitement.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Quentin Billon : Nous proposons des circuits culturels hivernaux, des autotours, et des combinés Albanie - Kosovo - Macédoine du Nord. Tout peut être adapté pour les agences et tour-opérateurs.
Nous avons vraiment à cœur de créer des expériences qui vont au-delà de la simple visite : rencontres, traditions, gastronomie, immersion.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence et quels seront vos grands axes de développement ?
Quentin Billon : 2026 sera une grande année pour nous.
Avec nos bureaux à Zagreb et Pristina, nous sommes en train d'ouvrir un bureau à Bucarest afin de structurer une présence solide sur tout le sud-est européen.
Nous développons activement :
• la Roumanie, avec Bucarest, Sibiu, Brasov et les Carpates ;
• la Bulgarie, de Sofia à Plovdiv et jusqu’à la mer Noire ;
• des combinés transfrontaliers permettant de traverser les Balkans comme un véritable voyage d’histoire et de cultures ;
• une offre MICE renforcée sur l’ensemble de la région.
L’idée est simple : proposer un accompagnement unique sur tout le territoire Balkans - Carpates grâce à nos équipes locales.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Quentin Billon : Les Balkans ne sont pas qu’une destination : c’est une atmosphère, une hospitalité, un art de vivre.
Avec Breathe in Travel, les agences ont un partenaire local, engagé, disponible, et surtout passionné par sa région.
Nous travaillons chaque jour avec nos bureaux et nos partenaires pour offrir des voyages sincères, humains et parfaitement adaptés aux attentes du marché français.
