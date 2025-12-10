TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, zoom sur l'Albanie, avec Quentin Billon, PDG de l'agence réceptive Breathe in Travel.


Rédigé par le Jeudi 11 Décembre 2025

En Albanie, les villes se parent de lumières, les cafés se remplissent, et le soir du 31 décembre, tout le pays se met littéralement à scintiller sous les feux d’artifice - DepositPhotos.com, amarildohoxha91@gmail.com
En Albanie, les villes se parent de lumières, les cafés se remplissent, et le soir du 31 décembre, tout le pays se met littéralement à scintiller sous les feux d’artifice - DepositPhotos.com, amarildohoxha91@gmail.com
Aerticket
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Albanie ?

Quentin Billon : En Albanie, les fêtes de fin d’année sont un moment à part.

Ce n’est pas une période de consommation excessive, mais plutôt un temps où les familles et les amis se retrouvent autour d’un repas, d’un verre de raki et d’une ambiance que je pourrais décrire comme "simple mais profondément chaleureuse".

Les villes se parent de lumières, les cafés se remplissent, et le soir du 31 décembre, tout le pays se met littéralement à scintiller sous les feux d’artifice.

C’est une atmosphère authentique, sincère, qui surprend énormément ceux qui la découvrent.

Autres articles
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Quentin Billon : Les marchés de Noël de Tirana, Korça ou Shkodër gagnent chaque année en popularité.

Le 31 reste la grande fête, quasiment plus célébrée que Noël. La baklava, la dinde au four, les noix, le vin local… tout rappelle la générosité albanaise.

Dans certaines familles, on trouve encore le "Buzmi", la bûche brûlée pour attirer chance et prospérité.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique ?

Quentin Billon : De plus en plus de voyageurs viennent vivre cette période pour ressentir ce côté authentique, loin des destinations ultra touristiques.

Ils cherchent du vrai, du local, et cette saison s’y prête parfaitement.

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?

Quentin Billon : Nous proposons des circuits culturels hivernaux, des autotours, et des combinés Albanie - Kosovo - Macédoine du Nord. Tout peut être adapté pour les agences et tour-opérateurs.

Nous avons vraiment à cœur de créer des expériences qui vont au-delà de la simple visite : rencontres, traditions, gastronomie, immersion.

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence et quels seront vos grands axes de développement ?

Quentin Billon : 2026 sera une grande année pour nous.

Avec nos bureaux à Zagreb et Pristina, nous sommes en train d'ouvrir un bureau à Bucarest afin de structurer une présence solide sur tout le sud-est européen.

Nous développons activement :

• la Roumanie, avec Bucarest, Sibiu, Brasov et les Carpates ;

• la Bulgarie, de Sofia à Plovdiv et jusqu’à la mer Noire ;

• des combinés transfrontaliers permettant de traverser les Balkans comme un véritable voyage d’histoire et de cultures ;

• une offre MICE renforcée sur l’ensemble de la région.

L’idée est simple : proposer un accompagnement unique sur tout le territoire Balkans - Carpates grâce à nos équipes locales.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Quentin Billon : Les Balkans ne sont pas qu’une destination : c’est une atmosphère, une hospitalité, un art de vivre.

Avec Breathe in Travel, les agences ont un partenaire local, engagé, disponible, et surtout passionné par sa région.

Nous travaillons chaque jour avec nos bureaux et nos partenaires pour offrir des voyages sincères, humains et parfaitement adaptés aux attentes du marché français.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Breathe in Travel fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


Lu 202 fois

Tags : albanie, breathe in travel, seriedmchiver2025
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes
Avec un calendrier 2026 particulièrement riche, Tahiti Et Ses Îles confirme son positionnement...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive

L'éveil des sens au coeur du voyage : la vision d’Anne-Sophie Toutain pour Easia Exclusive
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Quand l’IA grippe le recrutement : du "Big Freeze" américain à la tentation française [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Fêtes du monde : en Albanie, "le réveillon du Nouvel An reste LA grande fête"

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
AirMaG

AirMaG

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !

Taxe aérienne en Belgique : Ryanair veut couper dans le vif !
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !

Alpes-Maritimes : l’arrêté "anti-croisière" est signé !
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026

Barceló Hotel Group : de nouveaux hôtels en 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)

Package dynamique : Resaneo lance TripMaker avec Teldar Travel (Vidéo)
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias