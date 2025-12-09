Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

L'INSEE a publié début décembre 2025, un focus sur la part du tourisme dans le PIB en 2023.
Après le rebond exceptionnel observé en 2022, marqué par la levée des dernières contraintes sanitaires, la progression se poursuit à un rythme plus modéré mais solide : le PIB touristique atteint 109 milliards d’euros, représentant 3,8 % du PIB national. Cette stabilité masque néanmoins d’importantes disparités entre les branches.
L’hébergement demeure, de loin, le premier contributeur avec 42 milliards d’euros de valeur ajoutée brute, soit près de la moitié de la richesse générée par le tourisme. La restauration, le transport de voyageurs et les activités culturelles ou de loisirs complètent un panorama où les activités typiquement touristiques concentrent 84 milliards d’euros de valeur ajoutée. Mais le poids du tourisme varie fortement selon les secteurs, allant de 18 % pour l’hébergement à plus de 60 % pour les activités sportives et de loisirs.
Du côté des transports, 2023 consacre le retour à la croissance du transport aérien, stimulé par la clientèle internationale et la hausse des déplacements à l’étranger. Le ferroviaire, en revanche, marque le pas après une année 2022 particulièrement dynamique. Les agences de voyages enregistrent un rebond spectaculaire en valeur, sans pour autant retrouver leur niveau d’avant-crise, la reprise du long-courrier restant encore progressive.
EN UN REGARD : LES FAITS MARQUANTS
- Le tourisme pèse 3,8 % du PIB, niveau pré-crise quasiment retrouvé.
- L’hébergement reste le pilier du modèle économique touristique français.
- L’aérien poursuit sa reconstruction, tandis que le ferroviaire s'essouffle.
- Les agences de voyages rebondissent, mais n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise.
- Les révisions méthodologiques améliorent la lecture des séries, surtout pour les dépenses touristiques.
LA FORCE DU TOURISME : SON HÉBERGEMENT
Près de la moitié de la valeur ajoutée du secteur
- Les activités touristiques caractéristiques dégagent 84 Mds € de VAB.
- Hébergement : le leader incontesté
Autres contributions :
- Transport de voyageurs : 16,3 Mds € (17 %)
- Restaurants & cafés : 9,3 Mds € (10 %)
- Activités culturelles, sportives et de loisirs : 14 Mds € (15 %)
- Agences de voyages : 1,8 Md € (100 % dépendance au tourisme)
Activités non caractéristiques mais utiles aux touristes : 11,4 Mds € (12 %).
La part du tourisme dans la valeur ajoutée brute totale des activités caractéristiques traduit leur niveau de dépendance au tourisme.
- Les activités touristiques caractéristiques dégagent 84 Mds € de VAB.
- Hébergement : le leader incontesté
- 42,1 Mds €, soit 44 % de la VAB touristique.
- 17,7 % de la VAB totale de la branche.
Autres contributions :
- Transport de voyageurs : 16,3 Mds € (17 %)
- Restaurants & cafés : 9,3 Mds € (10 %)
- Activités culturelles, sportives et de loisirs : 14 Mds € (15 %)
- Agences de voyages : 1,8 Md € (100 % dépendance au tourisme)
Activités non caractéristiques mais utiles aux touristes : 11,4 Mds € (12 %).
La part du tourisme dans la valeur ajoutée brute totale des activités caractéristiques traduit leur niveau de dépendance au tourisme.
CROISSANCE 2023 : PLUS CALME, MAIS SOLIDE
Après le rebond 2022, retour à un rythme maîtrisé
Le PIB touristique progresse de +7,9 %.
Une dynamique portée par :
La VAB touristique augmente de +7,6 %.
Le PIB touristique progresse de +7,9 %.
Une dynamique portée par :
- +4,5 % en volume
- +3,2 % en prix
La VAB touristique augmente de +7,6 %.
