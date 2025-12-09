Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

✓ Le poids du tourisme dans le PIB reste stable à 3,8%, proche du niveau pré-crise (3,9% en 2019)

✓ L'hébergement des visiteurs domine avec 44% de la VA directe du tourisme (42,1 Md€)

✓ Le transport aérien confirme sa reprise avec +17,6% en 2023 (+12,5% en volume)

✓ Les agences de voyages rebondissent fortement (+40,1%) mais restent sous le niveau 2019

✓ La croissance du PIB tourisme ralentit (+7,9% vs +34,4% en 2022) après la reprise post-Covid