TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Données publiées par l'INSEE


Porté par un retour solide de la demande et un redressement marqué de l’aérien, le tourisme français a poursuivi sa trajectoire de normalisation en 2023. Selon l’INSEE, le secteur atteint désormais 109 milliards d’euros de richesse produite, soit 3,8 % du PIB, un niveau proche de celui d’avant la crise sanitaire. L’hébergement reste le pilier de la valeur ajoutée touristique, tandis que les contrastes sectoriels demeurent forts, notamment dans les transports.


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB ! - Depositphotos.com Auteur encrier
Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB ! - Depositphotos.com Auteur encrier
Aerticket
L'INSEE a publié début décembre 2025, un focus sur la part du tourisme dans le PIB en 2023.

Après le rebond exceptionnel observé en 2022, marqué par la levée des dernières contraintes sanitaires, la progression se poursuit à un rythme plus modéré mais solide : le PIB touristique atteint 109 milliards d’euros, représentant 3,8 % du PIB national. Cette stabilité masque néanmoins d’importantes disparités entre les branches.

L’hébergement demeure, de loin, le premier contributeur avec 42 milliards d’euros de valeur ajoutée brute, soit près de la moitié de la richesse générée par le tourisme. La restauration, le transport de voyageurs et les activités culturelles ou de loisirs complètent un panorama où les activités typiquement touristiques concentrent 84 milliards d’euros de valeur ajoutée. Mais le poids du tourisme varie fortement selon les secteurs, allant de 18 % pour l’hébergement à plus de 60 % pour les activités sportives et de loisirs.

Du côté des transports, 2023 consacre le retour à la croissance du transport aérien, stimulé par la clientèle internationale et la hausse des déplacements à l’étranger. Le ferroviaire, en revanche, marque le pas après une année 2022 particulièrement dynamique. Les agences de voyages enregistrent un rebond spectaculaire en valeur, sans pour autant retrouver leur niveau d’avant-crise, la reprise du long-courrier restant encore progressive.

EN UN REGARD : LES FAITS MARQUANTS

Autres articles
  • Le tourisme pèse 3,8 % du PIB, niveau pré-crise quasiment retrouvé.

  • L’hébergement reste le pilier du modèle économique touristique français.

  • L’aérien poursuit sa reconstruction, tandis que le ferroviaire s'essouffle.

  • Les agences de voyages rebondissent, mais n’ont pas retrouvé leur niveau d’avant-crise.

  • Les révisions méthodologiques améliorent la lecture des séries, surtout pour les dépenses touristiques.

LA FORCE DU TOURISME : SON HÉBERGEMENT

- Près de la moitié de la valeur ajoutée du secteur

- Les activités touristiques caractéristiques dégagent 84 Mds € de VAB.

- Hébergement : le leader incontesté

  • 42,1 Mds €, soit 44 % de la VAB touristique.

  • 17,7 % de la VAB totale de la branche.

Autres contributions :

- Transport de voyageurs : 16,3 Mds € (17 %)

- Restaurants & cafés : 9,3 Mds € (10 %)

- Activités culturelles, sportives et de loisirs : 14 Mds € (15 %)

- Agences de voyages : 1,8 Md € (100 % dépendance au tourisme)

Activités non caractéristiques mais utiles aux touristes : 11,4 Mds € (12 %).

La part du tourisme dans la valeur ajoutée brute totale des activités caractéristiques traduit leur niveau de dépendance au tourisme.

CROISSANCE 2023 : PLUS CALME, MAIS SOLIDE

Après le rebond 2022, retour à un rythme maîtrisé

Le PIB touristique progresse de +7,9 %.

Une dynamique portée par :

  • +4,5 % en volume

  • +3,2 % en prix

La VAB touristique augmente de +7,6 %.

La part du tourisme dans le PIB en 2023

Source INSEE

3,8%
Part du tourisme dans le PIB français
109 milliards d'euros de PIB direct du tourisme

Chiffres Clés 2023

PIB Tourisme
109 Md€
Produit intérieur brut direct
Valeur Ajoutée
95 Md€
Valeur ajoutée brute directe
Croissance 2023
+7,9%
Hausse du PIB tourisme
Activités Caractéristiques
84 Md€
VA directe générée
Croissance VA
+7,6%
Entre 2022 et 2023
Part dans VA Totale
3,7%
De l'économie française

Répartition par Activité Touristique

Hébergement visiteurs
44,3%
42,1 Md€ de VA directe
Transport voyageurs
17,2%
16,3 Md€ de VA directe
Restaurants et cafés
9,8%
9,3 Md€ de VA directe
Sport & loisirs
9,3%
8,8 Md€ de VA directe
Activités culturelles
5,6%
5,3 Md€ de VA directe
Agences de voyages
1,9%
1,8 Md€ de VA directe

Évolution 2022-2023 par Secteur

Transport aérien 🚀
+17,6%
Reprise confirmée en 2023
Agences de voyages ✈️
+40,1%
Fort rebond en valeur
Location équipements 🚗
+26,7%
Forte progression
Hébergement visiteurs 🏨
+9,5%
Croissance soutenue
Sport & loisirs 🎾
+9,5%
Contribution 0,9 point
Transport ferroviaire 🚂
-33,9%
Recul après la reprise 2022

🎯 Niveau de Dépendance au Tourisme

100%
Agences de voyages
61%
Sport & loisirs
56%
Transport voyageurs
34%
Activités culturelles
20%
Restaurants & cafés
18%
Hébergement

💡 Points Clés à Retenir

✓ Le poids du tourisme dans le PIB reste stable à 3,8%, proche du niveau pré-crise (3,9% en 2019)

✓ L'hébergement des visiteurs domine avec 44% de la VA directe du tourisme (42,1 Md€)

✓ Le transport aérien confirme sa reprise avec +17,6% en 2023 (+12,5% en volume)

✓ Les agences de voyages rebondissent fortement (+40,1%) mais restent sous le niveau 2019

✓ La croissance du PIB tourisme ralentit (+7,9% vs +34,4% en 2022) après la reprise post-Covid

Source : INSEE - Compte satellite du tourisme 2023, base 2020 (Insee Focus N°369 - 03/12/2025)
TourMag - La qualité de l'info au service des pros

Lu 251 fois

Tags : insee, pib
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 9 Décembre 2025 - 06:50 Génération Voyages change de propriétaire et de nom !

Vendredi 5 Décembre 2025 - 14:07 Voyages : des budgets en hausse et un Noël 2025 très international

Mondial Tourisme
Dernière heure

High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie

Pérou : le marché français progresse de 6% !

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pérou : le marché français progresse de 6% !

Pérou : le marché français progresse de 6% !
Production

Production

Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026

Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026
AirMaG

AirMaG

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026

Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne

Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne
HotelMaG

Hébergement

High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie

High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias