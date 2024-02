Polémique : le tourisme crée-t-il (vraiment) de la valeur ? 🔑

La chronique du Monde pointe également les recettes liées à la taxe de séjour.



Cet impôt atteindrait seulement " 600 millions d'euros " et serait effacée par le milliard de détaxe reversé par l'Etat aux visiteurs non européens.



" La première partie de l'article reprend des chiffres objectifs, mais de manière négative et condescendante.



Si nous devions comparer les filières économiques que par les taxes affectées et générées, il n'y aurait pas d'exception culturelle française, car les retombées vont au-delà de l'analyse fiscale qu'elles créent.



De plus, le tourisme a une particularité rare dans notre économie : produire des emplois pour des personnes moins qualifiées, celles qui sont les plus victimes du chômage, " analyse Yannick Cabrol, le direction générale de la Strategy, Climate et Economics chez Ernst and Young.



Il colle au tourisme une image de sous économie. Pour les experts interrogés, notre consœur ferait un peu du dénigrement de classe.



D'un côté les bons salariés, qui dépensent de l'argent et voyagent correctement, de l'autre les mauvais, ceux qui n'ont pas de diplôme et alimentent les hordes de touristes destructeurs.



" Il n'est pas possible de créer que des emplois pour les Bac+5 dans le Marais.



Un pays ne se compose pas seulement de super diplômés et d'entrepreneurs. 90% des emplois dans le tourisme parisien sont occupés par des personnes de la banlieue parisienne.



Que feraient-elles ? questionne Stéphane Durand.



Alors que seraient la Savoie et la Haute-Savoie sans toutes ces petites mains ? Un désert de plus à rajouter à la diagonale du vide.



" Dire que le secteur n'a pas évolué, c'est ne pas avoir saisi ce qu'il s'est passé ces dernières années, à la fois dans la prise de conscience pour gérer les flux, préserver l'environnement, mais aussi former le personnel, et l'accompagner.



Le tourisme est l'un des derniers secteurs d'activités permettant à des personnes sans études ou avec peu d'instruction de pouvoir évoluer de manière significative.



Cette promesse employeur est extrêmement rare, " recadre Simon Thirot, conseil en stratégie pour Eurogroup Consulting.