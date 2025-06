L’Arabie saoudite dépasse la barre des 100 millions de touristes

nombre de touristes internationaux le plus élevé de son histoire

la forte performance reflétée dans le rapport 2024 a été réalisée avec les conseils et le soutien des dirigeants du Royaume

En 2024, l’Arabie saoudite a accueilli environ, nationaux et étrangers confondus, soit une progression de 6 % par rapport à 2023. Parmi eux, 30 millions étaient des visiteurs internationaux, ce qui représente une hausse de 8 % sur un an. Le ministère du Tourisme précise qu’il s’agit du «». Les dépenses touristiques liées à cette fréquentation étrangère ont atteint(environ 39,1 milliards d’euros), soit une augmentation de 19 % par rapport à l’année précédente.Concernant le, le rapport indique, soit une progression de 5 % par rapport à 2023. Les dépenses associées à ce segment se sont élevées à(environ 26,8 milliards d’euros). Au total, les dépenses touristiques – incluant les flux domestiques et internationaux – ont atteint environ 284 milliards de riyals saoudiens, soit quelque 66 milliards d’euros, en hausse de 11 % sur un an.Le ministre Ahmed Al Khateeb . a déclaré que «». Il a également affirmé que « le tourisme est devenu un élément clé de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite ». Le ministère encourage les parties intéressées à consulter le rapport complet sur le site officiel : mt.gov.sa