Arabie saoudite : où en est le développement touristique de AlUla ?

TourMaG - Sans vraies infrastructures, difficile de développer vraiment le tourisme. Où en sont les infrastructures à AlUla ?



Mélanie de Souza : Quand le Royaume a décidé d'ouvrir les portes d'AlUla au tourisme en 2019, il n'y avait rien. La première phase du projet a été achevée en 2023. Des routes ont été construites et, désormais, l'aéroport international fonctionne. Il accueille des jets privés et des vols directs y sont opérés par Saudi Airlines, Qatar Airways, FlyDubai. Sur place, on trouve aussi des agences de location de voiture.



Par ailleurs, nous avons déjà 940 chambres d'hôtel mais nous devrions en avoir 1400 à la fin de cette année. Nous disposons d' établissements haut de gamme comme les resorts Our Habitas et Banyan Tree AlUla, nichés dans l’Ashar Valley.



Inspiré de l’histoire et situé à proximité de Hegra, The Chedi Hegra (35 chambres) occupe plusieurs bâtiments historique, dont le fort d'Hegra, une ancienne gare. Il est ouvert depuis octobre dernier, et l’un de ses trois restaurants permet d'admirer une pièce historique, une locomotive ottomane de 1906 parfaitement restaurée. Son Spa est en train d'être terminé.



Il y a aussi Dar Tantora The House Hotel, construit en briques de terre au cœur même du dédale de ruelles de la Vieille Ville d’AlUla. L'ouverture d'autres hôtels est prévue prochainement : Hyatt va ouvrir son premier hôtel Hyatt Place AIUIa (250 chambres), début 2026.



Et, Marriott ouvrira en 2027 un The Autograph Collection (215 chambres) dans le centre de AlUla, à côté du musée d'AlUla et en face du marché fermier. Toujours en 2027, Six Senses prévoit d'ouvrir un Six Senses AlUla.