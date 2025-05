Tourisme de luxe Arabie saoudite : où en est le développement de Red Sea ? [ABO]

Un accueil enthousiaste ! Plus de 27 000 clients -issus de plus de 20 pays- y ont déjà séjourné.



Ces complexes ne sont pas seulement des lieux de séjour ; ils offrent des expériences immersives uniques qui valorisent l'hospitalité saoudienne, en mettant l'accent sur le bien-être, l'aventure et la culture.



Nous sommes particulièrement enthousiasmés par Shebara et Desert Rock, tous deux entièrement détenus et exploités par RSG.



Shebara, niché sur sa propre île, propose des villas emblématiques en acier inoxydable surplombant l'eau.



Desert Rock, situé dans un cadre impressionnant où les montagnes rencontrent le désert, propose des villas qui se fondent parfaitement dans les anciens paysages rocheux.



Ces deux complexes représentent le summum du luxe et de la durabilité. Ils ont en effet reçu la certification LEED Platine (ce label certifie que les bâtiments sont très respectueux de l'environnement et des ressources énergétiques. NDLR) et fonctionnent avec des micro-réseaux alimentés par la lumière du soleil.

2025 est une année capitale. D'autres d'hôtels ouvriront sur l'île de Shura, notamment Grand Hyatt (430 clés), Four Seasons Resort (180 clés), et Miraval (180 clés).



La phase 1 de AMAALA inclut également huit complexes hôteliers, dont le Clinique La Prairie Health Resort (74 suites ultra-luxueuses et 13 résidences de marque) et le Jayasom Wellness Resort (153 clés et 24 résidences de marque).



Une fois tous ces projets achevés, “The Red Sea” accueillera 50 hôtels (8 000 clés), tandis que AMAALA comptera 30 hôtels (4 000 clés) et plus de 1 200 résidences de luxe.