L’Arabie Saoudite, le tourisme après le pétrole

Le second projet est encore plus fou. Néom prévoit l’aménagement de 450 km de côtes, près de la Jordanie et du Sinaï.



Objectif : créer de toutes pièces une destination-vacances et une nouvelle aire d’habitat. Le projet est déjà sur les rails.



Néom comprendra la création d’une station de ski dans les montagnes de l’arrière-pays et la construction de The Line, une « barre » habitée futuriste de… 170 km de long, desservie par un train à haute vitesse. Capacité : 9 millions d’habitants !



Diriyah Destination est la troisième idée pour atteindre 100 millions de visiteurs - pèlerins de La Mecque et touristes nationaux inclus.



Dans cette ville située à 20 minutes de la capitale, Riyadh, un pôle de loisirs de 1 200 boutiques et restaurants, avec une vingtaine de musées et d’hôtels d’ultra luxe, est annoncé. Diriyah sera reliée à la capitale par métro. Titanesque.