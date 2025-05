La Saudi Tourism Authority organise son roadshow

20 mai matin : partenaires culture et aventure

20 mai après-midi : partenaires MICE

21 mai soirée : loisirs et Umrah+

22 mai soirée : partenaires luxe

Pour la première fois, une session sera dédiée aux, marquant une étape dans le développement de cette offre sur le marché français.Le roadshow comprendra la participation de, incluant quatre compagnies aériennes (Saudia Airlines, Air France, Qatar Airways et ITA Airways), trois organismes de gestion de destination (AlUla, The Red Sea, Diriyah), deux complexes hôteliers (Our Habitas Resort and Caravans, Shaden Resort), sept agences réceptives (Discover Saudi, Kurban Tours, Arabia Explorer, Athaar, Abercrombie & Kent, Go Zahid, 88 Destination) et un croisiériste (Aroya).Depuis 2018, l’Arabie Saoudite a élargi son offre touristique en développant des expériences variées et en valorisant son patrimoine naturel et historique. En 2024, plus de 200 000 visiteurs français ont voyagé dans le pays.Le programme du roadshow est réparti sur trois jours avec des temps ciblés :Pour, vous pouvez envoyer un mail à ot.arabiesaoudite@gmail.com