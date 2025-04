Plongée dans le simulateur de vol d’Air France : immersion dans un cockpit à 10 millions de dollars

Concernant les entraînements, les pilotes viennent tous les six mois faire deux séances de 3h30 au simulateur selon un programme soumis et déposé à la DGAC.

Le but est de s’entraîner à gérer les pannes. Nous avons plusieurs scénarios de façon à ce qu’un pilote s’entraîne régulièrement à toutes les situations. Nous élaborons un programme sur 6 mois, en ce moment par exemple de janvier à juin. Actuellement nous travaillons sur le programme que nous allons faire de juillet à décembre.

Dans ce domaine essentiel de la sécurité des vols, la formation et l’entraînement des pilotes, tout est bien sûr étudié, organisé et validé par les autorités de l’aviation civile (DGAC).», explique Éric François Commandant de bord sur Boeing 777 et Directeur de la formation des équipages au sein d’Air France.Le simulateur permet un entraînement efficace pour gérer les pannes et aussi prendre les décisions efficaces et sécurisées avec méthodologie, notamment grâce à un outil mnémotechnique, un outil de prise de décisions :que nous a détaillé Éric François.Identifier le problème et analyser les faits, l’impact potentiel sur la sécurité du vol.Lister les différentes options que nous avons. Continuer le vol ou se dérouter.: Évaluer pour chaque option les avantages et inconvénients, une piste plus proche, mais plus courte par exemple, ou une piste plus éloignée, mais mieux équipée.Prendre une décision.On a choisi le scénario, maintenant, qui va faire quoi ? Quels sont les points clés ?tout au long de la gestion de la panne on vérifie que la situation n'est pas en train de se dégrader ou ne nécessite pas de faire un nouveau « FORDEC ».