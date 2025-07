Sabre et Air France – KLM : des avancées concrètes sur la NDC

Pour Hervé Kozar, 2025 est l’année d’une réelle accélération avec un billet sur deux vendu pour Air France - KLM en France sur la norme NDC, se plaçant ainsi comme le premier marché au monde pour l'adoption NDC.



Le segment des loisirs online a été très rapide pour se connecter pratiquement à 100%, parce qu'ils ont vite compris, selon lui, qu'ils avaient de meilleurs tarifs, et que NDC c'est effectivement " le meilleur d'Air France - KLM ".



L’écosystème business travel, plus complexe que le loisir, progresse également sur le NDC.



« C’est plus complexe parce qu'il y a à la fois l'Airline, mais il y a aussi l'agrégateur et puis il y a aussi l'OBT qui sert le collaborateur, donc toutes ces strates technologiques ont eu besoin d'aller chercher le NDC avec toutes ses fonctionnalités.



Il y a également plus de servicing dans le business travel et nous avons livré les dernières fonctionnalités qui manquaient un peu l’année dernière et aujourd’hui sur le business travel, on est à peu près à 17% alors qu'en décembre dernier, nous étions à 10%.



Nous avons à présent des entreprises servies par des TMC, des entreprises du CAC 40 qui sont à 80-90%.



Les corporate sont très demandeurs d'avoir le NDC d'Air France parce qu'ils savent que les tarifs sont plus compétitifs, avec la possibilité d'avoir des tarifs plus fins qui font gagner des parts de marché sur Air France.



Des marges d'escalier moins élevées. On le voit d'ailleurs des acteurs qui sont NDC aujourd'hui arrivent à gagner des parts de marché sur Air France » explique Hervé Kozar qui se félicite également de l’amélioration continue du NDC avec désormais la possibilité d’avoir exactement « stricto sensu » les mêmes offres que sur le site web et même des promotions que l’on ne trouve pas sur Edifact.