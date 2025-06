Découvrez les nouveaux logos de Corsair et Transavia

"subtile"

Alors qu’elle fête ses 60 ans aux Pays-Bas et ses 18 ans en France, la marque Transavia opère un rafraichissement de sa marque et de son logo. Cette mise à jour resteTransavia garde ses composants importants :L'évolution est légère : sur la dérive le vert est plus doux, et arbore un nouveau design du logo avec le T de Transavia, d'autres évolutions seront à découvrir lors de la livraison du premier avion qui bénéficiera du rafraîchissement de marque.Il est actuellement en construction chez Airbus et rejoindra la flotte à partir d’octobre 2025.