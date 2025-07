Air France-KLM veut prendre le contrôle de SAS et renforcer sa présence en Scandinavie

Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir SAS en tant que membre à part entière de la famille Air France-KLM

L’acquisition permettrait à Air France-KLM de, qui deviendrait alors une filiale du groupe.L’objectif affiché est d'exploiter pleinement les synergies entre les deux entités, non seulement sur les fonctions commerciales, mais également dans les programmes de fidélité, les opérations et les fonctions support.Air France-KLM deviendrait majoritaire au sein du conseil d’administration de SAS, tandis que l’État danois conserverait sa participation deainsi que ses sièges.Le montant exact de l’investissement sera, en fonction des performances financières de SAS, notamment son EBITDA et sa dette nette. Le groupe assure que cette acquisition s’inscrira dans ses perspectives financières à moyen terme.", a déclaré Benjamin Smith , directeur général d’Air France-KLM. Il souligne l’excellence des performances post-restructuration de SAS et voit en cette intégration un levier de croissance pour les deux compagnies, notamment en matière de connectivité et de transition vers un transport aérien plus durable