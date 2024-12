Transport aérien : l’UE dévoile un label pour des vols moins polluants

Cela aidera les passagers à prendre des décisions éclairées et les protégera contre les allégations trompeuses d'écoblanchiment

Les premières étiquettes de vol seront attribuées par l'AESA d'ici au 1er juillet 2025 et s'appliqueront aux vols programmés pendant la saison hivernale 2025.Les passagers auront ainsi la possibilité de visualiser et de comparer les émissions estimées de gaz à effet de serre (GES) de leurs vols : lors de la recherche de vols ou de la réservation de billets en ligne,, garantissant ainsi la fiabilité des informations.", commente la Commission européenne.En parallèle, ce label vise à, en promouvant l'adoption de carburants durables pour l'aviation et en soutenant le renouvellement de la flotte.Pour rappel, le "Flight Emissions Label" est prévu à l'article 14 du règlement ReFuelEU Aviation. qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large de l'UE visant à promouvoir l'aviation durable, en mettant l'accent sur l'augmentation de l'utilisation des carburants d'aviation durable au moyen de diverses initiatives.