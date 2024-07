SAS tirée d'affaire, Air France peut (enfin) débarquer !

" L’aide à la restructuration en faveur de SAS autorisée ce jour contribuera à assurer la connectivité aérienne à destination et en provenance de la Scandinavie, dans l’intérêt des citoyens européens.



Afin de limiter toute distorsion éventuelle provoquée par l’aide publique, SAS réduira sa présence dans l’ensemble du secteur du transport aérien, notamment grâce à une flotte réduite, à des activités limitées de maintenance et d’assistance en escale, ainsi qu’à la libération de plusieurs créneaux horaires, " a confié Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



Pour obtenir cette aide étatique, en plus des mesures pour limiter les distorsions de concurrence, la compagnie s'est engagée à apporter 4,1 milliards d'euros, sous la forme de nouveaux fonds propres, donc l'arrivée d'Air France-KLM devrait être officialisée prochainement.



Ce n'est pas tout, cette somme comprend aussi un nouvel emprunt convertible auprès d'un consortium d'investisseurs privés financiers et industriels.



Il est aussi prévu que Scandinavian Airlines (SAS) se redéploie principalement dans sa zone de prédilection à savoir la Scandinavie. Elle doit donc continuer à garantir une connectivité aérienne entre les îles et les régions éloignées de ce territoire.



De plus, elle aura pour objectif d'assurer la " connectivité internationale de la Suède et du Danemark avec les autres États membres et d'autres destinations internationales. "



Air France KLM peut maintenant prendre place à bord ! La conclusion de la recapitalisation est attendue dans le courant de l'été 2024.