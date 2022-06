Scandinavian Airlines (SAS) espère l'arrivée d'investisseurs étrangers...

Nous ne savons pas quand l'espace aérien russe va rouvrir et nous ne pouvons pas payer pour ces avions, car cela ne nous permettra pas d'attirer des investisseurs.



Les nouveaux investisseurs diront 'vous devez faire le ménage, sinon nous n'investirons pas,

Et malheureusement, les signaux ne sont toujours pas positifs pour une compagnie qui a pris la décision de supprimer plus de 4 000 vols, dans les semaines à venir.Si les annulations ne concernent que 5% des vols du transporteur, elles résultent du licenciement de 40 % du personnel de SAS pendant la pandémie. Une entreprise qui n'arrive plus à embaucher assez vite pour faire face à ses besoins.Dans le même temps, alors que l'été sera rythmé par des vols supprimés, Scandinavian Airlines tente de se donner de l'air.Selon le journal suédois Dagens Industri, un groupe d'investisseurs étrangers a engagé des conseillers dans le but de reprendre SAS. Toutefois, l'investissement serait subordonné à une restructuration profonde de l'entreprise, conformément au plan de SAS.De plus, le PDG de l'entreprise, Anko van der Werff a déclaré que l'élément clé du plan de sauvetageD'ailleurs SAS pourrait poursuivre les bailleurs en justice si les négociations en cours étaient infructueuses." a conclu le PDG à Reuters.