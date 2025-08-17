Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

À bord : six toboggans aquatiques, une patinoire, un simulateur de surf, 17 restaurants inclus, sept piscines et dix bains à remous - dont la plus grande piscine et le plus grand bar aquatique jamais vus en mer.



Après cette croisière de lancement, le navire entamera son programme régulier dès le 31 août.



Il alternera des itinéraires de sept nuits vers les Caraïbes orientales (CocoCay, San Juan, Saint-Martin) et occidentales (CocoCay, Costa Maya, Roatán, Cozumel).



Port Canaveral restera son port d’attache jusqu’en avril 2027.



Fiche technique - Star of the Seas



• Compagnie : Royal Caribbean International



• Chantier : Meyer Turku (Finlande)



• Classe : Icon (sistership de l’Icon of the Seas)



• Mise en service : août 2025



• Tonnage brut : env. 250 800 UMS



• Longueur / largeur : 364 m / 67 m



• Ponts passagers : 20



• Capacité : 5 610 passagers (en base double), plus de 7 600 au total



• Équipage : 2 350



• Cabines : 2 805



• Propulsion : GNL (gaz naturel liquéfié) avec récupération de chaleur et branchement électrique à quai



Innovations marquantes



• 7 piscines et 10 bains à remous, dont la plus grande piscine en mer



• 6 toboggans aquatiques, simulateur de surf, patinoire



• 17 restaurants inclus + 12 bars et restaurants payants



• AquaDome avec spectacles aquatiques



• Crown’s Edge, passerelle suspendue à 46 mètres au-dessus de l’eau.