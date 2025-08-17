TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

Il sera inauguré le 20 août 2025


Royal Caribbean a célébré en Floride l’arrivée du Star of the Seas, deuxième navire de la classe Icon. Le plus grand paquebot du monde a quitté Port Canaveral le 16 août dernier pour une croisière inaugurale avant son inauguration officielle mercredi 20 août 2025.


Rédigé par le Mardi 19 Août 2025

A bord du Star of the Seas, la plus grande piscine et le plus grand bar aquatique jamais vus en mer - Photo : Royal Caribbean
A bord du Star of the Seas, la plus grande piscine et le plus grand bar aquatique jamais vus en mer - Photo : Royal Caribbean
CroisiEurope
Après avoir rejoint Port Canaveral le 9 août 2025, le Star of The Seas (RCCL), sistership de l'Icon of The Seas, a pris la mer le 16 août pour une croisière inaugurale de quatre jours, avec une escale à Perfect Day at CocoCay, l’île privée de la compagnie aux Bahamas.

Le baptême officiel, prévu le 20 août, sera présidé par l’astronaute américaine Kellie Gerardi, nommée marraine en remplacement de Diana Ross, contrainte d’annuler sa venue pour « circonstances imprévues ».

Avec ses 20 ponts, ses 2 805 cabines et ses 2 350 membres d’équipage, le Star of the Seas peut accueillir jusqu’à 5 610 passagers en cabines doubles.

Royal Caribbean le présente comme « the ultimate family vacation », avec un positionnement clairement concurrentiel face aux parcs à thème d’Orlando.

Cap sur les Caraïbes pour le Star of the Seas

Autres articles
À bord : six toboggans aquatiques, une patinoire, un simulateur de surf, 17 restaurants inclus, sept piscines et dix bains à remous - dont la plus grande piscine et le plus grand bar aquatique jamais vus en mer.

Après cette croisière de lancement, le navire entamera son programme régulier dès le 31 août.

Il alternera des itinéraires de sept nuits vers les Caraïbes orientales (CocoCay, San Juan, Saint-Martin) et occidentales (CocoCay, Costa Maya, Roatán, Cozumel).

Port Canaveral restera son port d’attache jusqu’en avril 2027.

Fiche technique - Star of the Seas

• Compagnie : Royal Caribbean International

• Chantier : Meyer Turku (Finlande)

• Classe : Icon (sistership de l’Icon of the Seas)

• Mise en service : août 2025

• Tonnage brut : env. 250 800 UMS

• Longueur / largeur : 364 m / 67 m

• Ponts passagers : 20

• Capacité : 5 610 passagers (en base double), plus de 7 600 au total

• Équipage : 2 350

• Cabines : 2 805

• Propulsion : GNL (gaz naturel liquéfié) avec récupération de chaleur et branchement électrique à quai

Innovations marquantes

• 7 piscines et 10 bains à remous, dont la plus grande piscine en mer

• 6 toboggans aquatiques, simulateur de surf, patinoire

• 17 restaurants inclus + 12 bars et restaurants payants

• AquaDome avec spectacles aquatiques

• Crown’s Edge, passerelle suspendue à 46 mètres au-dessus de l’eau.

Lu 345 fois

Tags : icon of the seas, rccl, royal caribbean, star of the seas
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TourMaG

Brand news CruiseMaG

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?
Entre aventure, confort et diversité culturelle, les 3 tours du monde Costa 2026 et 2027 offrent...
Dernière heure

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Brand News

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence
À l’issue d’un sondage auprès du secteur, 360Sharing transforme le DITEX. L’édition 2026 se tiendra...
Les annonces

NAUTIL - Assistant(e) de Production H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Crèches sur Saone (71))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

IFTM 2025 : les thématiques et grands temps forts à ne pas manquer

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
Distribution

Distribution

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage

Lisez "Rodrigues, as-tu du cœur ?", sur le pouvoir de guérison du voyage
Partez en France

Partez en France

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse

Mandelieu surfe sur une fréquentation estivale en forte hausse
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France

Expo universelle d’Osaka : déjà 3 millions de visiteurs pour le Pavillon France
Production

Production

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs
AirMaG

AirMaG

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional

Air Mauritius améliore ses résultats et renforce son réseau régional
Transport

Transport

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes

Train : un nouveau site de maintenance ferroviaire ouvrira à Nantes
La Travel Tech

La Travel Tech

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum

Vols annulés : deux nouvelles agences en ligne s’engagent à rembourser sous 14 jours maximum
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
HotelMaG

Hébergement

Marriott finalise le rachat de citizenM

Marriott finalise le rachat de citizenM
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations
TravelJobs

Emploi & Formation

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve

IFTM 2025 : le Village de l’Attractivité by ESCAET fait peau neuve
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias