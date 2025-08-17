Star of the Seas, le nouveau fleuron de Royal Caribbean, a commencé ses opérations

A bord du Star of the Seas, la plus grande piscine et le plus grand bar aquatique jamais vus en mer - Photo : Royal Caribbean
Après avoir rejoint Port Canaveral le 9 août 2025, le Star of The Seas (RCCL), sistership de l'Icon of The Seas, a pris la mer le 16 août pour une croisière inaugurale de quatre jours, avec une escale à Perfect Day at CocoCay, l’île privée de la compagnie aux Bahamas.
Le baptême officiel, prévu le 20 août, sera présidé par l’astronaute américaine Kellie Gerardi, nommée marraine en remplacement de Diana Ross, contrainte d’annuler sa venue pour « circonstances imprévues ».
Avec ses 20 ponts, ses 2 805 cabines et ses 2 350 membres d’équipage, le Star of the Seas peut accueillir jusqu’à 5 610 passagers en cabines doubles.
Royal Caribbean le présente comme « the ultimate family vacation », avec un positionnement clairement concurrentiel face aux parcs à thème d’Orlando.
Le baptême officiel, prévu le 20 août, sera présidé par l’astronaute américaine Kellie Gerardi, nommée marraine en remplacement de Diana Ross, contrainte d’annuler sa venue pour « circonstances imprévues ».
Avec ses 20 ponts, ses 2 805 cabines et ses 2 350 membres d’équipage, le Star of the Seas peut accueillir jusqu’à 5 610 passagers en cabines doubles.
Royal Caribbean le présente comme « the ultimate family vacation », avec un positionnement clairement concurrentiel face aux parcs à thème d’Orlando.
Cap sur les Caraïbes pour le Star of the Seas
Autres articles
-
Star of the Seas rejoint la flotte Royal Caribbean
-
Royal Caribbean ouvre les réservations du premier Royal Beach Club
-
Royal Caribbean transforme l’Ovation, le Harmony et le Liberty of the Seas pour 2026
-
Royal Caribbean : Richard Fain quitte la présidence, Jason Liberty prend la relève
-
Royal Caribbean entame les essais en mer de Star of the Seas
À bord : six toboggans aquatiques, une patinoire, un simulateur de surf, 17 restaurants inclus, sept piscines et dix bains à remous - dont la plus grande piscine et le plus grand bar aquatique jamais vus en mer.
Après cette croisière de lancement, le navire entamera son programme régulier dès le 31 août.
Il alternera des itinéraires de sept nuits vers les Caraïbes orientales (CocoCay, San Juan, Saint-Martin) et occidentales (CocoCay, Costa Maya, Roatán, Cozumel).
Port Canaveral restera son port d’attache jusqu’en avril 2027.
Fiche technique - Star of the Seas
• Compagnie : Royal Caribbean International
• Chantier : Meyer Turku (Finlande)
• Classe : Icon (sistership de l’Icon of the Seas)
• Mise en service : août 2025
• Tonnage brut : env. 250 800 UMS
• Longueur / largeur : 364 m / 67 m
• Ponts passagers : 20
• Capacité : 5 610 passagers (en base double), plus de 7 600 au total
• Équipage : 2 350
• Cabines : 2 805
• Propulsion : GNL (gaz naturel liquéfié) avec récupération de chaleur et branchement électrique à quai
Innovations marquantes
• 7 piscines et 10 bains à remous, dont la plus grande piscine en mer
• 6 toboggans aquatiques, simulateur de surf, patinoire
• 17 restaurants inclus + 12 bars et restaurants payants
• AquaDome avec spectacles aquatiques
• Crown’s Edge, passerelle suspendue à 46 mètres au-dessus de l’eau.
Après cette croisière de lancement, le navire entamera son programme régulier dès le 31 août.
Il alternera des itinéraires de sept nuits vers les Caraïbes orientales (CocoCay, San Juan, Saint-Martin) et occidentales (CocoCay, Costa Maya, Roatán, Cozumel).
Port Canaveral restera son port d’attache jusqu’en avril 2027.
Fiche technique - Star of the Seas
• Compagnie : Royal Caribbean International
• Chantier : Meyer Turku (Finlande)
• Classe : Icon (sistership de l’Icon of the Seas)
• Mise en service : août 2025
• Tonnage brut : env. 250 800 UMS
• Longueur / largeur : 364 m / 67 m
• Ponts passagers : 20
• Capacité : 5 610 passagers (en base double), plus de 7 600 au total
• Équipage : 2 350
• Cabines : 2 805
• Propulsion : GNL (gaz naturel liquéfié) avec récupération de chaleur et branchement électrique à quai
Innovations marquantes
• 7 piscines et 10 bains à remous, dont la plus grande piscine en mer
• 6 toboggans aquatiques, simulateur de surf, patinoire
• 17 restaurants inclus + 12 bars et restaurants payants
• AquaDome avec spectacles aquatiques
• Crown’s Edge, passerelle suspendue à 46 mètres au-dessus de l’eau.