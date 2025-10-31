Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe pour l'été 2027

Le Legend of the Seas reprendra du service au départ de Barcelone et Rome, avec des croisières de 7 nuits en Méditerranée occidentale - Photo : RCCL
Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe.
La compagnie américaine a levé le voile sur sa programmation estivale 2027, marquée par la montée en puissance de son offre méditerranéenne et l’ouverture du Royal Beach Club Santorini, première escale balnéaire exclusive du groupe en Grèce.
Entre Barcelone, Rome, Ravenne, Athènes et Southampton, les passagers auront le choix entre des croisières de 2 à 9 nuits combinant grands classiques et nouveautés.
La compagnie américaine a levé le voile sur sa programmation estivale 2027, marquée par la montée en puissance de son offre méditerranéenne et l’ouverture du Royal Beach Club Santorini, première escale balnéaire exclusive du groupe en Grèce.
Entre Barcelone, Rome, Ravenne, Athènes et Southampton, les passagers auront le choix entre des croisières de 2 à 9 nuits combinant grands classiques et nouveautés.
Royal Caribbean : un été entre Méditerranée et Europe du Nord
Autres articles
Six navires sillonneront ainsi les mers européennes en 2027.
Le Legend of the Seas, 3e navire de la classe Icon de Royal Caribbean, reprendra du service au départ de Barcelone et Rome, avec des croisières de 7 nuits en Méditerranée occidentale mêlant France, Italie et Espagne.
À bord, Royal Caribbean promet « l’offre culinaire la plus variée en mer » avec 28 options de restauration et plusieurs nouveautés scéniques, dont un spectacle inspiré de Charlie et la chocolaterie.
Le Mariner of the Seas sera basé à Southampton pour des itinéraires de 2 à 9 nuits vers le Portugal, la Norvège ou le Danemark.
Le Brilliance of the Seas, positionné à Ravenne, proposera des itinéraires de 7 nuits vers la Grèce, la Croatie et le Monténégro.
Quant au Rhapsody of the Seas, de retour après quatre ans d’absence, il reprendra du service depuis Athènes, avec des escales à Mykonos, Istanbul ou Alexandrie.
Le Legend of the Seas, 3e navire de la classe Icon de Royal Caribbean, reprendra du service au départ de Barcelone et Rome, avec des croisières de 7 nuits en Méditerranée occidentale mêlant France, Italie et Espagne.
À bord, Royal Caribbean promet « l’offre culinaire la plus variée en mer » avec 28 options de restauration et plusieurs nouveautés scéniques, dont un spectacle inspiré de Charlie et la chocolaterie.
Le Mariner of the Seas sera basé à Southampton pour des itinéraires de 2 à 9 nuits vers le Portugal, la Norvège ou le Danemark.
Le Brilliance of the Seas, positionné à Ravenne, proposera des itinéraires de 7 nuits vers la Grèce, la Croatie et le Monténégro.
Quant au Rhapsody of the Seas, de retour après quatre ans d’absence, il reprendra du service depuis Athènes, avec des escales à Mykonos, Istanbul ou Alexandrie.
Le Royal Beach Club Santorini en vedette
Véritable nouveauté de la saison, le Royal Beach Club Santorini offrira aux passagers du Brilliance, du Rhapsody et de l’Odyssey of the Seas une journée exclusive dans les Cyclades.
Entre cabanes privées, gastronomie locale et vues sur les villages d’Oia et Fira, l’escale s’annonce comme une vitrine du savoir-faire de Royal Caribbean en matière d’expériences sur-mesure.
Enfin, l’Odyssey of the Seas et l’Explorer of the Seas compléteront la flotte en Méditerranée orientale, avec des escales phares à Éphèse, Dubrovnik, Naples ou Kusadasi.
Entre cabanes privées, gastronomie locale et vues sur les villages d’Oia et Fira, l’escale s’annonce comme une vitrine du savoir-faire de Royal Caribbean en matière d’expériences sur-mesure.
Enfin, l’Odyssey of the Seas et l’Explorer of the Seas compléteront la flotte en Méditerranée orientale, avec des escales phares à Éphèse, Dubrovnik, Naples ou Kusadasi.