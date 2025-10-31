Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe pour l'été 2027

Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe.



La compagnie américaine a levé le voile sur sa programmation estivale 2027, marquée par la montée en puissance de son offre méditerranéenne et l’ouverture du Royal Beach Club Santorini, première escale balnéaire exclusive du groupe en Grèce.



Entre Barcelone, Rome, Ravenne, Athènes et Southampton, les passagers auront le choix entre des croisières de 2 à 9 nuits combinant grands classiques et nouveautés.