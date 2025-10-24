TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

La compagnie étend son concept de clubs exclusifs à l’Europe


Royal Caribbean Group poursuit l’expansion de son concept de Royal Beach Club avec une première implantation en Europe, à Santorin, dont l’ouverture est prévue à l’été 2026.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Le Royal Beach Club Santorini accueillera les passagers de Royal Caribbean International et de Celebrity Cruises dès l'été 2026 - Photo : Royal Caribbean Group
Le Royal Beach Club Santorini accueillera les passagers de Royal Caribbean International et de Celebrity Cruises dès l'été 2026 - Photo : Royal Caribbean Group
Le futur Royal Beach Club Santorini accueillera les passagers de Royal Caribbean International et de Celebrity Cruises dès l'été 2026.

Il combinera les plages volcaniques emblématiques de l’île grecque et les expériences premium propres au groupe.

Cette nouvelle escale, réservée aux passagers, s’inscrira dans une formule "Ultimate Santorini Day", qui proposera également la découverte des maisons blanches et églises aux dômes bleus d’Oia, ainsi que les ruelles commerçantes et galeries d’art de Fira.

"Étendre notre collection Royal Beach Club à Santorin, l’un des lieux les plus populaires et les plus magnifiques au monde, est une étape audacieuse dans le développement de notre portefeuille de vacances, qui passera de deux à huit destinations d’ici 2028", souligne Jason Liberty, président-directeur général de Royal Caribbean Group, dans un communiqué.

Un Royal Beach Club pour mieux répartir les flux touristiques

Le groupe précise que son expérience "Ultimate Beach Club" contribuera à désengorger l’île, souvent saturée aux heures d’escale, en répartissant les passagers sur trois points d’accès distincts.

Pour rappel, le premier Royal Beach Club ouvrira aux Bahamas dès décembre 2025, avant ceux de Cozumel (Mexique) et du Chili en 2026, de Perfect Day Mexico en 2027 et de Lelepa (Pacifique Sud) en 2028.

Ces sites s’ajouteront aux destinations terrestres déjà exploitées par le groupe, notamment Perfect Day at CocoCay et Labadee en Haïti.

