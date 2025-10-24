Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

"Étendre notre collection Royal Beach Club à Santorin, l’un des lieux les plus populaires et les plus magnifiques au monde, est une étape audacieuse dans le développement de notre portefeuille de vacances, qui passera de deux à huit destinations d’ici 2028"

Le futur Royal Beach Club Santorini accueillera les passagers de Royal Caribbean International et de Celebrity Cruises dès l'été 2026.Il combinera les plages volcaniques emblématiques de l’île grecque et les expériences premium propres au groupe.s’inscrira dans une formule "Ultimate Santorini Day", qui proposera également la découverte des, soulignedans un communiqué.