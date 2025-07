Royal Caribbean ouvre les réservations du premier Royal Beach Club

un pass tout compris avec boissons alcoolisées et restauration à partir de 169,99 $ pour les adultes de 21 ans et plus

un pass sans alcool pour les visiteurs à partir de 13 ans à 129,99 $

un pass enfant pour les 4 à 12 ans à 109,99 $. L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Le Royal Beach Club Paradise Island comprendra deux plages de sable blanc et trois piscines, dont, présenté comme le plus grand bar flottant au monde, ainsi que, un espace animé par des DJ sets. Dix bars et trois restaurants grill de plage seront à disposition, en plus de spectacles, concerts et animations culturelles locales. Les visiteurs auront accès à des prestations incluses telles que le transport aller-retour en bateau, le Wi-Fi, les transats, les parasols, les casiers, les serviettes et les jeux de plage. Royal Caribbean offre également des, avec toboggan, machine à granités et service dédié. Des cabanes individuelles en bord de mer ou de piscine, ainsi qu’unpour 12 personnes sur le Floating Flamingo, sont aussi disponibles. Cette ouverture sera suivie de: Royal Beach Club Cozumel en 2026, Lelepa début 2027 et Perfect Day Mexico à l’automne 2027.