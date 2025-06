Royal Caribbean transforme l’Ovation, le Harmony et le Liberty of the Seas pour 2026

L’Harmony adoptera une ambiance caribéenne avec un pont piscine tropical, un Solarium pour adultes réaménagé et le bar The Lime & Coconut.



La restauration sera également au cœur de l’expérience avec plus de 20 options dont le Playmakers Sports Bar & Arcade, le Samba Grill Brazilian Steakhouse ou encore El Loco Fresh pour les amateurs de cuisine mexicaine.



De nouvelles catégories de cabines feront leur apparition, tandis que le plus grand Casino Royale de la flotte assurera des soirées animées.



Le navire entamera sa saison en Europe avant de rejoindre Port Canaveral (Floride) à l’hiver 2026 pour des itinéraires de 5 à 7 nuits dans les Caraïbes, avec escales à Saint-Thomas, Jamaïque, Perfect Day at CocoCay et le tout nouveau Royal Beach Club de Paradise Island, attendu pour décembre 2025.